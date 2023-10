Meloni assente all’evento di FdI

Condividi

Roma, 22 ottobre 2023 – Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia e premier del governo italiano, non sarà presente all’evento del partito in programma oggi al teatro Brancaccio di Roma. Lo ha annunciato la stessa Meloni in un messaggio su Twitter.

“Un anno fa abbiamo ricevuto l’incarico di guidare l’Italia”, ha scritto Meloni. “Un onore e una responsabilità enorme in un momento storico incerto e complicato”.

Avevamo promesso ai cittadini che avremmo lasciato un’Italia migliore di quella che avevamo trovato, una Nazione della quale essere fieri… pic.twitter.com/XnhFQGXEBK — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) October 22, 2023

Meloni ha poi ribadito l’impegno del suo governo a lasciare un’Italia migliore di quella che ha trovato. “Avevamo promesso ai cittadini che avremo lasciato un’Italia migliore di quella che abbiamo trovato”, ha scritto. “Una Nazione della quale essere fieri e che si riscoprisse un ruolo da protagonista nel mondo. È quello che stiamo facendo”.

L’evento di FdI al teatro Brancaccio è stato organizzato per celebrare il primo anniversario della formazione del governo guidato da Meloni. Alla manifestazione sono previsti gli interventi di diversi esponenti del partito.