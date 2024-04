Mattarella in Costa d’Avorio: visita strategica all’Eni

Pubblicità

Durante il suo soggiorno in Costa d’Avorio, il Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, ha fatto tappa all’impianto Eni di Baleine, simbolo tangibile della stretta collaborazione tra Italia e Costa d’Avorio nel campo energetico. La visita ha sottolineato l’importanza di una sinergia che affonda le radici in una solida amicizia tra i due paesi e le loro comunità.

Mattarella ha enfatizzato l’importanza cruciale della cooperazione energetica come sfida contemporanea, evidenziando la necessità di una gestione delle risorse che sia sostenibile e rispettosa delle esigenze ambientali. Questa collaborazione rappresenta un modello di come le risorse naturali possano essere sfruttate in maniera responsabile e vantaggiosa per entrambe le nazioni.

Inoltre, il Capo dello Stato ha visitato una scuola presso Canal Vridi, un progetto realizzato da Eni che testimonia l’impegno dell’azienda non solo nel settore energetico ma anche nel contribuire al benessere delle comunità locali. Questa iniziativa rafforza il legame tra i due paesi, dimostrando come la collaborazione possa estendersi oltre l’ambito energetico e contribuire allo sviluppo sociale ed educativo.