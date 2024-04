Superenalotto: risultati dell’ultima estrazione di oggi giovedì 04 aprile 2024

Pubblicità

Nell’ultima estrazione del Superenalotto, avvenuta il 4 aprile 2024, i sogni di ricchezza hanno nuovamente toccato il cuore di migliaia di giocatori. La combinazione vincente di questo concorso, numero 53, ha presentato una sequenza alquanto interessante: 68, 8, 51, 33, 41, e 36. Come da tradizione, è stato estratto anche il Numero Jolly, il 71, offrendo un’ulteriore chance di avvicinarsi al jackpot per chi fosse stato a un passo dalla vittoria.

In questa estrazione, il Numero SuperStar, che può moltiplicare le vincite e offrire premi aggiuntivi, è stato l’8. Questo numero extra fornisce possibilità aggiuntive di vincita, aumentando l’entusiasmo tra i partecipanti.

Il Superenalotto continua a essere uno dei giochi più amati in Italia, attirando settimanalmente un numero sempre maggiore di sognatori che sperano di cambiare vita con una vincita straordinaria. Con la sua formula semplice ma avvincente, il gioco mantiene alto l’interesse pubblico, promettendo emozioni e, per i più fortunati, trasformazioni radicali dell’esistenza. Resta sintonizzato per ulteriori aggiornamenti e non perdere l’opportunità di partecipare alla prossima estrazione!

Su questa pagina pubblicheremo le quote e vincite appena rese ufficiali.