Marcello Cirillo – Casa Marcello Night piace e convince il web.

“Casa Marcello Night” rappresenta una vera e propria scommessa per Marcello Cirillo cantante, musicista, attore, conduttore e ideatore del progetto web insieme ad Alberto Maria Trabucco, Massimo Cinque e Nello Pepe. Una scommessa vinta viste le migliaia di visualizzazioni che ogni venerdì sera raccoglie su YouTube. Marcello Cirillo convince nel ruolo di entertainer della serata, facendo da padrone di casa a ospiti illustri, alternando i siparietti tipici del varietà italiano a performance canore in cui il cantante eccelle.

Il web show strizza l’occhio al classico varietà televisivo, ma nel frattempo viene trasmesso su YouTube. Il susseguirsi di ospiti quali Renzo Arbore, Simona Ventura, Silvia Mezzanotte, Luisa Corna, Roberta Faccani, Eleonora Daniele, Mariella Nava, Demo Morselli, Giorgio Careccia, Lino Barbieri e tanti altri.

“Casa Marcello Night” è un web show che recupera le atmosfere dei grandi spettacoli della tv del passato, un one man show ricco di ospiti, musica e prosa, una festa speciale in un luogo insolito per uno spettacolo: la cantina di casa Cirillo adibita per l’occasione a set televisivo. A casa Marcello night gli spettatori entrano nell’intimità di una casa ideale, dove ciascuno è invitato a respirare quella sensazione di sentirsi bene come se si stesse nella propria casa. Il web show di Marcello Cirillo è un varietà colorato di musica, comicità, teatro, poesia e del suo stile ironico e scanzonato. Ma “Casa Marcello night” è anche un web show che recupera alcuni momenti e personaggi della tv del passato e tutto questo viene raccontato con un linguaggio moderno, con sketch divertenti, duetti, video e ospiti.

A casa Cirillo non mancano le occasioni per raccontare il nostro paese e il particolare momento storico che stiamo vivendo attraverso gli occhi del protagonista, con il suo desiderio di ascoltare gli altri e la voglia di serenità che ciascuno di noi ha e che Cirillo riporta all’interno del suo web show.

Ospiti fissi di “casa Marcello night” l’attore Matteo Cirillo che racconta al pubblico i suoi pensieri a voce alta, il musicista Maurizio Puxeddu con la sua rubrica “musica e suoni dal mondo”, Sandro Torella nelle vesti del presidente Conte, “siri” l’assistente virtuale che ci risolve il risolvibile, alias Serena Baldaccini, la penna soave di Massimo Cinque che con delicata leggerezza offre al pubblico spunti di grande riflessioni, il giornalista Fabrizio Failla e i suoi racconti sospesi fra musica e sport. L’appuntamento è il venerdì sera alle 21,00 sul canale YouTube “Diretta Web Casa Marcello”.