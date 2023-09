Condividi

Una doppia perturbazione sta per colpire l’Italia, portando maltempo in molte aree della Penisola. La Protezione civile ha emesso per oggi allerta gialla per Lazio, Liguria, Lombardia, Sardegna, Toscana e Umbria.

Per il fine settimana si prevede un consistente calo termico. Le temperature scenderanno di 7-8 gradi. Il Centro-Nord del Paese sarà investito dalle piogge, mentre il caldo persisterà sulla Sicilia e parte della Puglia.