Lor3n: approda in radio “Come in un film” il nuovo singolo inedito

“Come in un film” il nuovo singolo di Lor3n, già in radio e disponibile negli store e sulle piattaforme digitali (Musica é/Believe). Fuori anche il video.

« “Come in un film” è un brano di sfogo verso un futuro incerto ma anche una dichiarazione d’amore in cui – afferma Lor3n – racconto di un desiderio forte dell’altra persona ma in un contesto che non può avverarsi perché non ricambiato. Parlo dell’importanza della solitudine ‘a cena solo trasformo noia in riflessione’ che può servire a guardarsi dentro e a riconoscere sbagli, limiti ma anche desideri e sogni. Parlo spesso della forza dello sguardo che può avere una persona solamente guardandoti e facendoti sentire, appunto, ‘come in un film’. »

Qui il video: https://youtu.be/9Qpt1Y2A_uo

“In questo video caratterizzato dal fascino del bianco e nero – dice Cesare Maria Solito, regista – ho voluto raccontare di quanto sia importante a volte restare seduti a guardare il film della propria vita e di capire la vera importanza delle proprie passioni e soprattutto delle persone che ci circondano, cercando di tenerle sedute accanto a noi senza lasciarle andare.”

Lorenzo Iavagnilio, in arte Lor3n, nasce ad Isernia, piccola provincia del Molise, il 22 settembre 2001. Dalla tenera età si appassiona alla musica, grazie anche al sostegno della sua famiglia. Il padre possedeva una chitarra lasciata in cantina da molti anni e il giorno in cui Lor3n la scoprì fu amore a prima vista. Da quel momento, più o meno a 10 anni, ha cominciato a suonare in modo amatoriale per poi prendere lezioni in una scuola privata. Col passare degli anni, il mondo della musica l’ha incuriosito sempre di più, fino a farlo innamorare anche del pianoforte. Il mezzo per esprimersi, grazie anche ad un percorso didattico, cominciato fin da piccolo, lo ha trovato proprio nella musica, iniziando a scrivere le sue canzoni a 14 anni. Pubblica il singolo d’esordio nel 2019, da indipendente e autoproduce l’EP “Devo Correre”. Il 2023 è l’anno segnato dalla conoscenza di Mimmo Mignogna che, con la sua etichetta indipendente Musica è, gli propone il contratto discografico. Il primo singolo, uscito il 30 giugno, si intitola “Notte” e “Come in un film” è il nuovo brano che Lor3n ha pensato per l’autunno 2023.

