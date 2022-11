Le nuove collezioni di intimo Jadea Christmas e Galà sono fuori!

Una lingerie preziosa e sofisticata pensata apposta per le feste più glamour di fine anno.

COLLEZIONE AUTUNNO/INVERNO 2022 JADEA ‘’CHRISTMAS’’ – A VEDERE LE STELLE IN UN’OASI NEL DESERTO D’ORIENTE

Magia e charme per la collezione ‘’Christmas’’ 2022 firmata Jadea. L’attesissima serie di intimo che impreziosisce il Natale con modelli di underwear femminile sensuali e raffinati colorati di passione e desiderio.

Fiori rossi ricamati sulle dune preziose dei capi della linea Deserto. Sensualità e romanticismo in tessuto glitter nei coordinati: pushup con perizoma (art. 4441), balconcino e brasiliano (art. 4442), babydoll più brasiliano (art. 4443). Disponibili anche i modelli singoli come: brasiliano (art. 6277) e perizoma (art. 6278).

Un’Oasi di bellezza in un infinito spazio di passionalità per una serie denominata appunto ‘’Oasi’’ che con i suoi pizzi ricamati trasparenti è un accento di preziosa eleganza con un dettaglio brillante di strass nei coordinati push up più brasiliano (art. 4444), balconcino con midi (art. 4445), babydoll e perizoma (art. 4446). Stessa rifinitura lucente la ritroviamo anche nei modelli singoli: brasiliano (art. 6279), perizoma (art. 6280) e midi (art. 6281).

Infine Oriente, una serie dove fiocchetti, dettegli in lurex e pizzi fiorati, ornano i vari coordinati in un tripudio di rosse trasparenze avvolgenti. Disponibili nei set: push up e slip (art. 4447), balconcino e midi (art. 4448) e nei modelli singoli: slip (art. 6282), perizoma (art. 6283), midi (art. 6284) e negli slip donna (art. 742/R) e (art. 530/R).

Tutti i coordinati della collezione ‘’Christmas’’ Jadea sono disponibili nelle taglie dalla 2a alla 4a, i set con babydoll sono suddivisi in taglie S/M/L. Invece i modelli singoli di slip Midi vanno 3a alla 6a ed infine gli slip della serie ‘’Oriente’’ vanno dalla 2a alla 6a.

Una collezione che fa sognare nel periodo più magico dell’anno dove brillare più di una stella nel deserto è una parola d’ordine!

COLLEZIONE AUTUNNO/INVERNO 2022 JADEA ‘’GALA’’’ – UNA BRINA DI PAILETTES TRA UN SOFFIO DI STRASS E UNA NEBBIA LUCENTE

Arriva l’inverno con le sue solenni celebrazioni e il brand italiano di intimo femminile Jadea, sfoggia la collezione ‘’Galà’’ Autunno/Inverno 2022.

Una serie di coordinati intimo e outfit di classe, ispirata al freddo e che ha come denominatore comune l’esigenza di brillare.

E così le linee ‘’Brina’’, ‘’Soffio’’, ‘’Nebbia’’ diventano quel tocco di scintillante luminosità che impreziosisce le serate più sfavillanti di fine anno.

Brina: pailettes nere cristallizzate su pizzo fiorato nero, effetto ‘’vedo non vedo’’.

Non solo underwear ma anche outfit completo composto da maglia e leggins per un’eleganza seducente che non passa inosservata. Coordinato disponibile: push up con slip (art. 4449), maglia (art. 4450), leggins (art. 4451).

Arriva poi un alito di vento del nord che decora su linee ordinate quei brillantini luccicanti che disegnano la linea Soffio. La morbidezza del tulle e le trasparenze del velo contornate dalla ricercatezza dei merletti neri, apprezzabili nel coordinato push up con brasiliano (art. 4452), maglia (art. 4453), leggins (art. 4454).

Quando poi una nuvola viaggiante carica di stelle, scende sulla terra e si disgrega polverizzandosi, nasce Nebbia. La serie in raso della Collezione Gala A/I ‘’22 di Jadea che raccoglie i piccoli frammenti di luce e li dispone sul tessuto morbido e lucente del coordinato push up con tanga (art. 4455), sulla maglia (art. 4453) e sui leggins (art. 4457).

Tutti i coordinati della collezione ‘’Galà’’ Jadea sono disponibili nelle taglie dalla 2a alla 4a.

Maglie e leggins acquistabili nelle taglie S/M/L.

Una collezione audace per le donne che vogliono scintillare di 365 nuove possibilità.