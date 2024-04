La scienza della musica nell’esercizio fisico: Sfruttare i BPM per ottimizzare il tuo allenamento

Pubblicità

Mantenere la motivazione e migliorare le prestazioni durante l’allenamento fisico può essere una sfida per molti. Tuttavia, un recente studio pubblicato sulla rivista “Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports” ha rivelato un metodo sorprendentemente efficace per far fronte a questa sfida: la musica.

L’uso della musica durante l’esercizio fisico non è solo una questione di divertimento; ha basi scientifiche che ne migliorano l’efficacia. La chiave sta nei BPM (battiti per minuto) della musica, che possono influenzare il ritmo del nostro allenamento. Scegliendo brani con un BPM allineato al tipo di attività fisica che stiamo facendo, possiamo migliorare la nostra prestazione, mantenere un ritmo costante e aumentare la motivazione.

Che sia una corsa leggera o un allenamento ad alta intensità, c’è sempre una playlist che può aiutarci a raggiungere i nostri obiettivi fisici, sfruttando il potere del ritmo e della musica.

Secondo lo studio sopra menzionato, gli atleti che ascoltavano musica con un ritmo sincronizzato con la loro attività avevano una performance significativamente migliore rispetto a quando eseguivano gli stessi esercizi in silenzio.

In linea con queste scoperte, Giampaolo Fusco, il celebre personal trainer e body transformer con oltre 1,5 milioni di followers e 150.000 allievi nei suoi 22 centri di benessere fisico in tutto il Paese, consiglia l’adozione di attività fisiche ad alto impatto come il Tabata training. Questo metodo, basato su brevi intervalli di esercizi ad alta intensità, può accelerare il metabolismo e portare a risultati significativi con un investimento di tempo minimo.

Inoltre, Fusco offre una serie di regole “last minute” per coloro che cercano di prepararsi rapidamente per la stagione estiva. Queste includono l’abolizione dei latticini e dei derivati, la riduzione dei cibi ricchi di glutine, l’eliminazione di formaggi, affettati e fritti, il consumo di almeno due litri di acqua al giorno e un allenamento costante, evitando di fare tardi la sera.

Giampaolo Fusco, riconosciuto dal CONI come l’unico professionista italiano esperto di personal training, offre un approccio olistico al benessere che va oltre l’allenamento fisico e l’alimentazione. Con un focus sull’equilibrio emotivo e sulla mentalità positiva, Fusco aiuta le persone a trasformare non solo il loro aspetto esteriore, ma anche il loro stato mentale, per un benessere completo.

