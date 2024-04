Attacco nel Golfo di Aden: razzo Houthi mira a cargo italiano

Pubblicità

In un episodio che rimarca le tensioni nel Golfo di Aden, un missile balistico antinave è stato lanciato ieri dalle forze Houthi, operanti nello Yemen, con l’intento di colpire una nave di una coalizione internazionale che in quel momento scortava un mercantile operato da una compagnia italiana. La notizia, diffusa dal Comando centrale delle forze armate statunitensi (Centcom), fortunatamente non riporta danni a persone o strutture.

Secondo quanto comunicato dal Centcom attraverso il proprio account su X, l’attacco non ha avuto conseguenze per l’equipaggio o per l’integrità del cargo, la M/V Hope Island, che navigava sotto bandiera delle Isole Marshall e si trova essere di proprietà britannica. Questo attacco si inserisce in un contesto di crescente instabilità nella regione, testimoniando la pericolosità delle rotte marittime soggette a conflitti armati.

L’episodio solleva nuovamente preoccupazioni per la sicurezza della navigazione internazionale in un’area cruciale per il commercio marittimo mondiale, mettendo in evidenza l’importanza di rafforzare le misure di sicurezza e di cooperazione tra le nazioni per garantire la libera circolazione delle merci in acque internazionali.

