La Marina Militare Italiana prende il timone nel Mar Rosso

In una significativa cerimonia di passaggio di consegne, la Marina Militare Italiana ha assunto il comando della Combined Task Force 153, rilevando così il capitano della Marina degli Stati Uniti, David Coles, che ha guidato la missione da novembre. La responsabilità è stata affidata al capitano Roberto Messina, segnando un momento di rilevanza per l’Italia in un contesto internazionale critico.

La CTF 153, costituita il 17 aprile 2022, rappresenta una delle cinque task force operative sotto l’egida delle Forze Marittime Combinate (CMF). Questa specifica unità si concentra sulle operazioni di sicurezza marittima nel Mar Rosso, nello stretto di Bab al-Mandeb e nel Golfo di Aden occidentale. Quest’area è stata frequentemente teatro di attacchi agli interessi commerciali, specialmente da parte degli Houthi dello Yemen, rendendo la missione un elemento cruciale per la stabilità della regione.

L’incarico italiano sottolinea il riconoscimento e la fiducia nella competenza e nelle capacità della Marina Militare Italiana, proiettandola al centro di un’area strategica per il commercio internazionale e la sicurezza marittima. Questo cambio di comando riflette non solo l’impegno dell’Italia nel contribuire alla pace e alla stabilità globale ma riafferma anche il suo ruolo attivo nelle coalizioni internazionali.