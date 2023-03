La Juve punta tutto sull’Europa League, sognando la Champions. I dubbi di Allegri contro il Friburgo

Pubblicità

L’Europa League diventa il primo obiettivo stagionale della Juventus, eliminata ai gironi di Champions e in attesa di capire se il Collegio di garanzia dello Sport cancellerà i 15 punti di penalizzazione in campionato.

Dopo la tripletta contro il Nantes, anche la sfida di andata contro il Friburgo ha la firma di Di Maria: l’argentino sigla l’1-0 che consente ai bianconeri di partire dal vantaggio dell’Allianz Stadium. Ma non sarà una passeggiata perché Allegri ha di nuovo parecchi giocatori fuori per infortunio, più Vlahovic a secco da 5 partite consecutive in campionato, suo record negativo assoluto da quando è in Italia.

Il Friburgo è quinto in Bundesliga, con gli stessi punti della sorpresa stagionale Union Berlino, e nell’ultimo turno di campionato ha battuto l’Hoffenheim 2-1, mentre la Juve ha vendicato la sconfitta all’Olimpico contro la Roma schiantando la Samp 4-2. L’Europa diventa decisiva per misurare le residue ambizioni di una stagione ancora senza squilli e trofei per Allegri, ma la vittoria in finale a Budapest consentirebbe ai bianconeri di strappare il pass per la prossima Champions League, senza passare da un quarto posto al momento distante 9 punti.

Allegri in Germania recupera Di Maria, potrà contare su Kean – squalificato in campionato -, e Bremer, uscito acciaccato contro la Samp. Incerta la presenza di Chiesa, si deciderà solo a poche ore dalla partenza, così come quella di Bonucci, fermato da una contusione con la Samp. Oltre ad Alex Sandro e Milik mancherà il giocatore più atteso: Paul Pogba si è fermato ancora, per uno stiramento all’adduttore, e non sarà a disposizione prima di tre settimane.

Una pessima notizia per Allegri e per il francese, alle prese con una stagione da incubo: 34 gare saltate su 37 in stagione con un bilancio destinato a salire. Un trend preoccupante con 14 infortuni e 127 gare saltate negli ultimi quattro anni. La Juve può riscattare parzialmente la sua stagione arrivando in fondo e sollevando l’Europa League, è una delle favorite ma la concorrenza è agguerrita con la presenze di big del calibro di Manchester United, Arsenal e Roma (che i bianconeri possono incrociare dai quarti in avanti).

Infortuni a parte c’è un ingranaggio che nelle ultime settimane si è inceppato ed è fondamentale per gli equilibri di squadra. Dusan Vlahovic dal 2018 (data del suo approdo in Italia, a Firenze) non era mai rimasto senza gol per 5 gare consecutive in campionato, sei aggiungendo l’andata con il Friburgo. Momento nerissimo per il serbo, confermato dal rigore sbagliato e dalla traversa nel finale contro la Samp; manca la tranquillità, il morale e di conseguenza mancano i gol. La pressione gli ha giocato un brutto scherzo, Allegri continua a dargli fiducia, anche per mancanza di alternative, ma rispetto a Firenze sembra un altro giocatore.

Il Friburgo, invece, riparte da Grifo, nonostante la prestazione deludente dell’andata. Fuori causa Kyereh per Streich che potrebbe rilanciare Doan in attacco con Holer e lo stesso Grifo. I tedeschi sognano il colpaccio all’Europa Park Stadion, mentre l’Europa League e la Coppa Italia possono dare nuovi stimoli al finale di stagione bianconero.