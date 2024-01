LA FAMIGLIA DISPERSA NELL’INNOCENZA CERCA IL RITORNO ALLE CAREZZE NEL BENE DELL’UOMO E DELLA DONNA NEL FRUTTO DELL’INNOCENZA!

Figli, la Mamma dell’amore vi supplica!

Facciamo un passo indietro, troveremo la fede, che immerge il cammino dell’uomo: troveremo la pace, dono di Dio nel cuore degli uomini di tutte le età!

Riprendiamo la preghiera, là dove ci porterà nel cuore della pace in tutte le famiglie del mondo!

Andiamo, tutti insieme, a cercare il tempo perduto lontano da Dio, troveremo il bene nascosto nella fonte della preghiera dei piccini nel seno della donna che cercano la pace e le carezze di mamma e papà, dono di Dio!

L’uomo e la donna rientrino nella legge di Dio!

Il dono della vita appartiene solo a Dio!

A tutti i figli del Mio Creato:

“Ascoltate la voce di vostro Padre, Dio: solo il Mio giuramento è il sigillo vivente in tutti i cuori di tutta la terra!

A tutti, Io Creatore, insegnamento perfetto, per reggere nella fede gli insegnamenti di luce, pace in tutte le famiglie del mondo, dove Mamma vi porta unione della Sacra Famiglia di grazia, amore, gioia, sorriso di un amore paterno: nelle famiglie, il bene nuovo nel profondo insegnamento di Dio, fiore di Spirito Santo!

In tutte le case del mondo, case grandi, case piccole, ricche, povere, in un’anima sola, dove nelle famiglie non ci sarà più separazione, ma un amore innamorato di una fonte sempre fiorita, con tanti frutti viventi, gioielli dell’Altissimo, i bambini, nel bene Paterno di Dio, di un solo frutto per tutte le case del mondo.

Ogni famiglia vivente della terra, innamorata del Verbo del Creatore, che è l’Anima vivente di amore, di amarci anima e anima, è bene della famiglia, frutto della Sacra Famiglia, per rinascere una vita nuova, come Dio, nostro Padre ci vuole, di fede, di luce e di pace con santo timore di Dio, vivente insieme col santo Rosario, insegnamento ai bambini, dove su quelle piccole boccucce si rivela la lode di Dio, nostro Padre, vivente in cielo e in terra!”

“Uomo, figlio mio, ti ho creato per stare sempre insieme e per dar vita a tutti i cuori degli uomini, fioriti nella pace!”

Uniti nel cuore della preghiera di Mamma, arriviamo alla promessa di Dio:

Mamma Lucia bene per tutti i popoli di Dio!

Tutta unita la famiglia di Dio, Casa Santa, augura a tutte le famiglie del mondo un anno di Pace, di Luce e d’Amore, stretti stretti al cuore dolcissimo di Dio Padre e Dio Madre, unica fonte di ogni Bene! Auguri a tutti!