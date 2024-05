La collezione Giorgio Armani Mare inaugurata a Trani nella storica Boutique Nugnes

Pubblicità

La storica boutique Nugnes di Trani è stata il suggestivo scenario della prima tappa del tour mondiale di presentazione della collezione Giorgio Armani Mare. Questa esclusiva collezione estiva ha iniziato il suo viaggio nella raffinata location di Corso Vittorio Emanuele, per poi proseguire verso altre rinomate località turistiche, tra cui Porto Cervo, Sylt, Malibù, St. Tropez, Cannes e Forte dei Marmi. Ogni tappa offrirà ai clienti un’esperienza immersiva, capace di catturare lo spirito autentico dell’estate italiana e l’eleganza intrinseca della linea Giorgio Armani Mare.

La collezione si distingue per l’uso di materiali pregiati e leggeri come lino, cotone garzato e cupro stampato, elementi che incarnano perfettamente l’eleganza e la raffinatezza tipiche del marchio Armani.

Per l’occasione, un pop-up store visitabile fino al 24 giugno è stato allestito con fantasie stilizzate di palme tropicali in delicate tonalità di turchese, arricchite da dettagli in legno e oro. L’intervento ha coinvolto le otto vetrine su Corso Vittorio Emanuele e l’androne del palazzo, offrendo una vista spettacolare ai visitatori.

L’evento ha animato le splendide sale e le terrazze del palazzo ottocentesco con un vivace dj set, creando un’atmosfera festosa e coinvolgente. Giuseppe Nugnes, CEO di Nugnes, ha espresso la sua soddisfazione per l’evento, sottolineando l’importanza di tale manifestazione per la valorizzazione del territorio locale. “Siamo onorati di questo evento esclusivo. Oltre 30 ospiti della maison, tra fotografi, stylist e rappresentanti del fashion system, stanno esplorando la provincia di Barletta Andria Trani, vivendo pienamente il territorio e assaporando gusti e sentori, a bordo di biciclette a impatto zero,” ha dichiarato Nugnes. “L’obiettivo è far conoscere il territorio e le sue ricchezze, creando un circuito virtuoso che fornisca nuove opportunità alle città locali nel panorama internazionale, proprio in questo momento in cui gli occhi del mondo sono puntati sulla nostra regione.”

Tra gli illustri ospiti presenti all’evento, si sono distinti Anna Dello Russo, già direttrice creativa di Vogue Japan, il rinomato fotografo Joseph Cardo, e la travel blogger Manuela Vitulli, oltre a vari rappresentanti delle istituzioni e dei media internazionali.

L’inaugurazione della collezione Giorgio Armani Mare a Trani rappresenta non solo un importante evento di moda, ma anche un’occasione per promuovere e valorizzare le bellezze e le peculiarità del territorio pugliese a livello globale.