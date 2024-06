Ines Trocchia sulla copertina di Vogue Messico (foto)

Pubblicità

Un nuovo traguardo per la modella di Nola

Ines Trocchia, originaria di Nola, ha raggiunto un altro prestigioso traguardo nella sua carriera. La modella è apparsa sulla copertina di Vogue Messico, una delle riviste di moda più influenti a livello internazionale. Questa edizione sarà distribuita in Messico e nei paesi dell’America Latina, consolidando ulteriormente la presenza di Ines nel panorama della moda globale.

Una carriera internazionale in costante ascesa

La 29enne, che ormai lavora prevalentemente all’estero, ha scelto di trasferirsi per ragioni logistiche, lasciando temporaneamente l’Italia. Questo non le ha impedito di ottenere importanti riconoscimenti: di recente, Ines è stata protagonista anche sulle copertine di Marieclaire Ucraina e L’Officiel Arabia, solo per citare alcuni dei suoi lavori più rilevanti.

Ines Trocchia: un esempio di determinazione e successo

Il successo di Ines Trocchia è il risultato di anni di impegno e dedizione. La sua capacità di affermarsi su palcoscenici internazionali dimostra non solo il suo talento, ma anche la sua determinazione nel perseguire i propri sogni. Con ogni nuova copertina, Ines non fa che rafforzare la sua posizione come una delle modelle più richieste e ammirate del settore.