La Cgil si mobilita per la Pace: grande manifestazione il 9 Marzo a Roma

L'appello della Cgil per un cessate il fuoco immediato e la promozione della giustizia in Medio Oriente, con una marcata richiesta di assistenza umanitaria e riconoscimento dello stato di Palestina.

La Cgil ha annunciato una significativa iniziativa di protesta che vedrà la sua realizzazione sabato 9 marzo a Roma, con una manifestazione volta a sostenere diverse cause cruciali per la pace e la giustizia nel Medio Oriente. Con un appello forte e chiaro, il sindacato si fa portavoce delle richieste per il cessate il fuoco, l’interruzione del genocidio, la garanzia di assistenza umanitaria alla popolazione di Gaza, la liberazione degli ostaggi e dei prigionieri, la fine dell’occupazione e il riconoscimento dello stato di Palestina, in linea con le risoluzioni delle Nazioni Unite. Inoltre, viene sottolineata la necessità di organizzare una conferenza internazionale dedicata alla pace e alla giustizia nella regione.

Questa mobilitazione, come affermato dall’Assemblea della Cgil, si pone anche come difesa dei fondamentali diritti di manifestazione e di sciopero, pilastri della democrazia e della libertà di espressione. La scelta di scendere in piazza riflette l’impegno del sindacato non solo nella lotta per i diritti dei lavoratori ma anche nel promuovere valori universali di pace e solidarietà tra i popoli.

L’iniziativa rappresenta un momento importante di partecipazione civile e di impegno collettivo, invitando cittadini e associazioni a unirsi alla causa per esprimere solidarietà verso le popolazioni colpite dal conflitto e per chiedere azioni concrete da parte della comunità internazionale. La manifestazione del 9 marzo a Roma promette di essere un segnale forte di opposizione alle ingiustizie e un passo avanti verso la realizzazione di una pace duratura e giusta in Medio Oriente.