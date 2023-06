Condividi

Domani, 21 giugno, l’azienda parteciperà ai Career Day 2023 di UniGe per incontrare e far conoscere KRUK Italia a tutti gli studenti partecipanti

KRUK Italia, parte del gruppo internazionale esperto nella gestione e nel recupero del credito è alla ricerca di nuovi talenti da inserire nel suo organico e proprio per questo ha deciso di partecipare ai Career Day 2023 dell’Università di Genova.

Domani, 21 giugno,KRUK Italia sarà presente presso la Biblioteca Universitaria di Genova, in via Balbi 40, con il suo stand per incontrare e conoscere gli studenti che potranno fare un colloquio conoscitivo, lasciare il loro CV o semplicemente informarsi sull’azienda. In questo momento, KRUK Italia è alla ricerca di studenti e laureandi nelle seguenti discipline: Computer Science, Giurisprudenza, Amministrazione, finanza e controllo, Ingegneria Gestionale e Computer Engineering. Saranno comunque accettate e prese in considerazione le candidature di studenti provenienti da percorsi di studio differenti.

“Siamo parte del territorio ligure da ormai 8 anni, per questo è importante per noi essere presenti all’evento. Tanti talenti di questa regione e dei territori limitrofi hanno trovato lavoro presso KRUK Italia, e con noi sono cresciuti. Siamo sicuri che tra i giovani studenti dell’Università di Genova ci sarà qualcuno che, passando dal nostro stand, vorrà presentare la propria candidatura. Siamo costantemente alla ricerca di nuove risorse provenienti da qualsiasi percorso di studio che in azienda si possano specializzare: grazie a programmi di mentorship, coaching e affiancamento, i talenti in azienda hanno l’opportunità di accrescere le loro competenze e poter fare carriera” afferma Marta Magnani, HR Manager di KRUK Italia “In Italia siamo presenti a La Spezia con la sede operativa principale, a Milano e infine a Cesena con gli uffici di AgeCredit. Il Career Day di UniGe sarà per noi una bella occasione di incontro e confronto con giovani potenziali risorse, che speriamo di poter impiegare per costruire un futuro insieme!”

Il Gruppo KRUK, nato in Polonia nel 1998, oggi opera in 7 paesi con oltre 3.000 dipendenti situati in Centro, Est e Sud Europa. Dal 2015 in Italia,le sedi italiane sono velocemente passate da 5 dipendenti a oltre 400 divisi tra La Spezia,Milano e Cesena, dove si trova AgeCredit, parte del gruppo KRUK e dedicata al servicing. KRUK Italia è un’azienda internazionale e giovane, come testimonia l’età media delle risorse interne, di 38 anni. Attenta al work life balance dei collaboratori, al rafforzamento della presenza sul territorio e all’inclusione: su 354 dipendenti 212 sono donne, tra cui 30 in ruoli manageriali sui 49 totali. Inoltre, KRUK Italia per rafforzare l’attenzione nei confronti dei propri dipendenti mette a disposizione corsi online e annualmente crea un piano di formazione: nel 2022 sono state 13.448 le ore di formazione erogate, trend che l’azienda intende rispettare anche nel 2023.

Per partecipare ai Career Day 2023 dell’Università di Genova gli studenti devono registrarsi sul sito dell’università al seguente link: Career day – 20 – 21 – 22 – 23 giugno 2023 | UniGe