Juventus a un passo dalla finale di Coppa Italia: superata la Lazio per 2-0

Allo Stadium, i bianconeri mettono in mostra forza e strategia per ottenere un vantaggio significativo nella semifinale

Nella prima sfida della semifinale di Coppa Italia, la Juventus ha battuto la Lazio con un convincente 2-0 allo Juventus Stadium, guadagnandosi un vantaggio importante in vista del ritorno all’Olimpico il 23 aprile. Un incontro che ha visto i bianconeri imporsi con determinazione, sorprendendo gli avversari con momenti di grande calcio.

La partita si è aperta con un’ottima fase di gioco da parte della Juventus, che ha subito cercato di prendere il comando delle operazioni. Un episodio chiave è stato un rigore assegnato per un fallo di Vecino su Cambiaso, successivamente annullato dal Var per un precedente fuorigioco. La Lazio ha sfiorato il gol con un colpo di testa di Luis Alberto che ha colpito la traversa, mantenendo la tensione alta.

Nel secondo tempo, la Juventus ha trovato il vantaggio grazie a un’azione orchestrata da Cambiaso che ha servito Chiesa, il quale con un preciso tiro di destro ha superato il portiere avversario al 50′. La supremazia dei bianconeri si è consolidata al 64′ con il raddoppio firmato da Vlahovic, che con un colpo di mancino ha definitivamente indirizzato il match.

Questo risultato pone la Juventus in una posizione di vantaggio per la sfida di ritorno, ma nulla è ancora deciso. La Lazio, con il supporto del proprio pubblico, cercherà di ribaltare il risultato per conquistare un posto nella finale di Coppa Italia. La tensione sarà alta all’Olimpico, dove si deciderà quale delle due squadre avanzerà all’ultimo atto del torneo.