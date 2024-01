J. SAFRA SARASIN: India – Crescita più lenta, vicina al 6% nel 2024

Condividi

A cura di Mali Chivakul, Emerging Markets Economist di J. Safra Sarasin

La crescita del PIL, pari al 7,6% annuo, ha sorpreso nuovamente al rialzo nel terzo trimestre, grazie alla forte spesa per investimenti. Il modello di crescita del terzo trimestre è stato simile a quello dell’inizio dell’anno, con forti investimenti e consumi deboli. Sebbene l’economia abbia retto bene fino al terzo trimestre, ci sono segnali che indicano un rallentamento nel 2024. In primo luogo, la crescita del settore agricolo è destinata a indebolirsi. È già rallentata all’1,2% a/a nel terzo trimestre, poiché le piogge irregolari hanno ridotto i tassi di semina. Il settore agricolo rimane importante per l’India, in quanto rappresenta ancora il 18% del PIL (più della quota del settore manifatturiero, pari al 15%) e impiega il 45% della forza lavoro (molto più della quota del settore manifatturiero, pari al 12%). Le precipitazioni, pur essendo recentemente migliorate, quest’anno sono state inferiori alla media, probabilmente a causa degli effetti di El Niño. Le prime stime del governo sulla produzione dei raccolti della stagione dei monsoni indicano una produzione inferiore rispetto all’anno scorso. La riduzione della produzione agricola potrebbe mantenere deboli i consumi rurali.

La seconda ragione del rallentamento della crescita indiana nel prossimo anno è l’anticipazione della spesa per investimenti del governo. Il bilancio 2023-24 (l’anno fiscale inizia ad aprile) prevede un aumento del 37% degli investimenti del governo centrale. La crescita della spesa aggregata per investimenti da aprile è stata superiore al 40%. Di conseguenza, la spesa in conto capitale dovrebbe rallentare nella seconda metà dell’anno fiscale.

La terza ragione principale è che il significativo aumento degli investimenti pubblici non si ripeterà probabilmente l’anno prossimo se l’India si atterrà al suo piano di consolidamento fiscale. L’obiettivo del governo è quello di ridurre il deficit fiscale dal 5,9% del PIL nell’anno fiscale 2023-24 al 4,5% del PIL nell’anno fiscale 2025-26. Quest’anno una solida dinamica dei ricavi ha permesso al governo di aumentare di recente i sussidi per i fertilizzanti e di sostenere ulteriormente il programma di occupazione rurale, in vista delle elezioni del prossimo anno. Per mantenere il ritmo di aumento degli investimenti pubblici senza tagliare altre spese, saranno necessarie ulteriori riforme fiscali. Il discorso sul bilancio del prossimo anno fiscale, che si terrà all’inizio di febbraio, sarà importante da tenere d’occhio.

Il governo sperava che dopo 2-3 anni di forte spinta degli investimenti pubblici, quelli privati avrebbero recuperato terreno. In realtà, gli investimenti privati sono rimasti meno imponenti. Gli investimenti fissi lordi totali in percentuale del PIL sono passati dal 31% dell’anno fiscale 2020 al 34% dell’ultimo trimestre. L’amministrazione centrale ha contribuito per circa la metà dell’aumento, mentre il settore privato ha contribuito per l’altra metà. Tuttavia, gli investimenti del settore privato rimangono inferiori al livello pre-pandemico. Gli investimenti diretti esteri sono rallentati nel 2023, rispetto agli ultimi due anni. Mentre le condizioni globali potrebbero non portare a un aumento degli IDE nel 2024, una minore incertezza sul fronte politico interno dopo le elezioni di aprile/maggio potrebbe migliorare le prospettive degli investimenti privati.

L’inflazione rimane trainata dai prezzi dei generi alimentari. Considerando il clima irregolare e la maggiore probabilità di shock alimentari, ci aspettiamo che la Reserve Bank of India (RBI) rimanga in attesa fino alla metà del 2024. L’inflazione di fondo si è gradualmente ridotta, ma la RBI rimarrà probabilmente preoccupata per i prezzi dei generi alimentari e per l’azione della Fed. Prevediamo una continuazione dei forti afflussi di portafoglio grazie all’inclusione dell’India nell’indice obbligazionario di JP Morgan. Prevediamo inoltre che la RBI continuerà ad andare in controtendenza e ad accumulare più riserve, il che implica un limitato rialzo della rupia.

Al di là del prossimo anno, l’India dovrebbe crescere intorno al suo potenziale del 6% (secondo uno studio del FMI). Tuttavia, il livello di attività economica è ancora molto al di sotto del trend pre-pandemia. Lo stesso studio suggerisce che con una serie di riforme (codici del lavoro, norme sugli investimenti favorevoli alle imprese, partecipazione della forza lavoro femminile, istruzione), la crescita potenziale dell’India potrebbe salire al 7%. Con l’ultima vittoria del BJP nelle elezioni statali, è aumentata la probabilità che il Primo Ministro Modi possa rimanere per un altro mandato. La rielezione di Modi potrebbe consentirgli di concentrarsi nuovamente sulle riforme strutturali. Come abbiamo sostenuto in passato, i risparmi interni dell’India sono insufficienti a finanziare il suo fabbisogno di investimenti. Riforme favorevoli agli investimenti e al commercio attirerebbero maggiori afflussi esteri in India.