Istat, 33,8% delle famiglie è senza pc o tablet a casa

Il 33,8% delle famiglie non avevano computer o tablet in casa, la quota scende al 14,3% tra le famiglie con almeno un minore.

E’ quanto emerge dallo studio dell’Istat intitolato “Spazi in casa e disponibilità di computer per bambini e ragazzi” pubblicato oggi.

Il dato è molto interessante in previsione del fatto che la didattica a distanza in questo periodo di coronavirus è l’unico modo che hanno gli studenti per stare a contatto con gli insegnanti e continuare la propria preparazione. Inoltre la formazione online rischia di diventare un metodo confermato anche da settembre, almeno da quanto si legge da alcune anticipazioni da parte del MIUR.

In tal caso ci sarebbe una quota rilevante di bambini e ragazzi che non avrebbero possibilità di formarsi a distanza, ed il fatto sarebbe molto più grave se questi ragazzi vivono in realtà familiari povere.

Al Sud il dato riferito dall’Istat è a dir poco drammatico: il 41,6% delle famiglie è senza computer in casa (rispetto a una media di circa il 30% nelle altre aree del Paese) e solo il 14,1% ha a disposizione almeno un computer per ciascun componente.

Il 12,3% dei ragazzi tra 6 e 17 anni non ha un computer o un tablet a casa, la quota raggiunge quasi un quinto nel Mezzogiorno (470 mila ragazzi). Solo il 6,1% vive in famiglie dove è disponibile almeno un computer per ogni componente.

Nel 2019, tra gli adolescenti di 14-17 anni che hanno usato internet negli ultimi 3 mesi, due su 3 hanno competenze digitali basse o di base mentre meno di tre su 10 (pari a circa 700 mila ragazzi) si attestano su livelli alti.

Il 52,1% dei bambini e ragazzi di 6-17 anni, nell’ultimo anno ha letto almeno un libro nel tempo libero. L’abitudine alla lettura interessa oltre il 60% di bambini e ragazzi di 6-17 anni residenti al Nord e il 39,4% di quelli del Sud.

Oltre un quarto delle persone vive in condizioni di sovraffollamento abitativo, la quota sale al 41,9% tra i minori.