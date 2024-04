Scossa di terremoto di magnitudo 2.1 al Vesuvio: nessun allarme per la popolazione

Pubblicità

Il 14 aprile 2024, alle ore 18:05:54 ora italiana, una lieve scossa di terremoto di magnitudo 2.1 ha interessato la zona del Vesuvio. Il sisma è stato rilevato dalla Sala Operativa dell’INGV-OV di Napoli, con epicentro localizzato alle coordinate geografiche 40.8130 di latitudine e 14.3500 di longitudine, a una profondità di 8 km.

Nonostante la vicinanza a un’area densamente popolata e geologicamente sensibile come quella del Vesuvio, il terremoto non ha suscitato allarmi significativi tra la popolazione locale né ha provocato danni a strutture o infrastrutture. La magnitudo relativamente bassa e la profondità dell’epicentro hanno contribuito a limitare gli effetti del sisma.

Gli esperti dell’INGV continuano a monitorare la situazione, mantenendo alta l’attenzione sul vulcano Vesuvio, noto per la sua attività sismica e vulcanica. Nonostante ciò, episodi come quello di oggi sono considerati normali per l’area e non dovrebbero essere motivo di allarme.

