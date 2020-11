Internet: dai ristoranti agli e-commerce, tutti sotto scacco delle recensioni

Internet è uno strumento preziosissimo per le aziende, per gli utenti e per chiunque lo utilizzo nel modo giusto. Allo stesso tempo, però, la rete può essere molto “dura” e severa attraverso uno strumento molto semplice a disposizione degli utenti come le recensioni.

Qualsiasi genere di attività, infatti, dipende in gran parte dalle recensioni dei propri clienti. Avere un buon numero di recensioni positive può aprire le porte del successo. Al contrario, quando le recensioni cominciano a diventare negative allora tutto si mette in discussione.

Il settore della ristorazione

Nel campo della ristorazione forse le recensioni fanno davvero la differenza. D’altronde i numeri parlano chiaro: 65 mila ristoranti in 17 Paesi – di cui 20mila in Italia –; 14 milioni di recensioni, 21 milioni di visite mensili e 16 milioni di download dell’App.

Dal suo lancio avvenuto in Francia nel 2007 grazie a un team di professionisti ed esperti del mondo dell’hospitality e della tecnologia, in poco più di una decina d’anni The Fork ha rivoluzionato il mercato dei ristoranti, mettendo questi in contatto con gli utenti secondo i principi dello Yield Management: prenotando online diventa infatti possibile applicare alla ristorazione la tariffazione flessibile già diffusa nei viaggi, con prezzi che variano a seconda della disponibilità.

Per gli utenti, The Fork rappresenta un mezzo semplice e veloce per scegliere cosa mangiare, dove e quando: tramite il sito e l’App trovano il locale desiderato – avvalendosi delle recensioni e utilizzando filtri come la localizzazione, il tipo di cucina e il prezzo medio –, verificano le disponibilità in tempo reale e prenotano in pochi secondi con conferma immediata 24 ore su 24.

I ristoratori, dal canto loro, pagano un fee per ciascun utente che prenota tramite i canali di TheFork e hanno a disposizione un software, TheFork Manager, che ottimizza la gestione delle prenotazioni e aiuta ad acquisire e fidelizzare i clienti.

Gli e-commerce

Discorso simile per quanto riguarda il mondo degli e-commerce. Qualsiasi cosa oggi si venda è importantissimo curare le recensioni e l’immagine del Brand. L’opinione degli altri consumatori, i loro consigli e le loro valutazioni sono oggi una guida fondamentale per le nostre scelte d’acquisto. Per questo motivo, le recensioni online sono uno strumento chiave che un buon marketer deve tenere sotto controllo per garantire il successo del proprio e-commerce.

Il settore dell’e-commerce in Italia è in continua crescita, con alcuni rallentamenti dovuti a diverse ragioni, tra cui il pregiudizio di molti consumatori che ritengono rischioso fare acquisti online. Secondo le statistiche, il timore di incorrere in truffe, disservizi e ritardi è uno dei timori maggiori percepiti dagli italiani sul web ecco perchè assume particolare rilevanza il tema della

Importanza delle recensioni. Ogni sito web e-commerce dovrebbe incoraggiare gli utenti a scrivere i loro commenti riguardanti il rapporto con l’azienda e con i prodotti/servizi acquistati, e fornire loro gli strumenti adeguati per farlo. E’ infatti emerso che i consumatori sono meno inclini all’acquisto di prodotti senza recensioni, vengo preferiti prodotti dove le recensioni sono molte e variegate, ovvero sia positive che negative.

Le recensioni positive sono certo importanti, sono un chiaro messaggio di approvazione del nostro prodotto/servizio e inducono velocemente all’acquisto, per le recensioni negative, invece, il discorso è un pò più complesso. Queste è meglio che ci siano, dimostrano trasparenza nella comunicazione, inoltre se ben gestite trasformarsi in un “manifesto” che illustra la grande serietà dell’azienda.

Il mondo dei giochi

Ed il mondo dei giochi? Sembrerà strano ma anche questo mondo, attraverso le recensioni videogiochi, è molto condizionato da questo fattore. D’altronde i videogiochi si sono evoluti tantissimo negli ultimi anni e seguire le recensioni non può che fare bene. Negli anni le tecnologie innovative hanno condizionato ampiamente lo sviluppo dei nuovi videogame, creando dei prodotti che riescono a dare un’esperienza videoludica sempre più coinvolgente. Non si tratta soltanto di un’evoluzione dal punto di vista tecnico, ma di una vera e propria evoluzione dell’intrattenimento e del modo di intendere quest’ultimo aspetto. Tutti gli elementi che caratterizzano i videogiochi devono essere rapportati costantemente alle tecnologie attuali e bisogna sempre tenere conto non solo delle innovazioni tecniche, ma anche dell’evoluzione del modo che hanno i giochi per comunicare un messaggio. Pensiamo all’arrivo delle prime console, delle piattaforme di gioco che hanno rivoluzionato negli anni il modo di vivere questa esperienza di intrattenimento.

Un miglioramento dal punto di vista tecnico che ha permesso ai giochi di adeguarsi alle aspettative sempre più elevate degli appassionati utenti.