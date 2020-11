Giocare online? Un mondo in costante crescita

Internet è un fenomeno in grado di far crescere qualsiasi settore. In particolar modo quello dei giochi che, negli ultimi anni, grazie soprattutto alle numerose innovazioni tecnologiche, ha goduto di una crescita davvero notevole.

Col tempo, ad esempio, anche i social network hanno introdotto una sezione dedicato ai giochi. Inizialmente i giochi Facebook erano terribilmente fastidiosi per tutti, perchè inviavano continuamente inviti a giocare a tutti e pubblicavano aggiornamenti di stato in modo automatico sui risultati ottenuti. Oggi i giochi sono più “riservati” ed è possibile giocare con gli amici senza infastidire quelli non interessati, per divertirsi online come avviene nei più noti siti di giochi.

Alcuni giochi sono molto belli e divertenti, di ottimo livello, spesso con una discreta grafica ma soprattutto con una giocabilità online estremamente competitiva e divertente dovuta alla facilità di diffusione e di passaparola che offre Facebook tra i suoi utenti.

Su Facebook è possibile giocare a FarmVille. È il gioco dove bisogna sviluppare e tirare su una fattoria. Il lavoro consiste nell’arare un campo, seminarlo e poi raccogliere i frutti e le piante.

Ci sono soldi finti da spendere con molta attenzione e in modo intelligente per non andare in bancarotta e per crescere come agricoltore imprenditore. Extreme Road Trip è un gioco dove bisogna far correre una macchina in un percorso 2D facendola saltare senza farla ribaltare. Tetris multiplayer su Facebook: è il Tetris per sfidare gli amici e vedere chi è più bravo.

Per la sfida di puzzle match-tre, Jewel Academy è un’ottima scelta. I tuoi obiettivi iniziano con il raggiungimento di un punteggio obiettivo entro un certo numero di mosse abbinando tre o più gemme. Ma presto si passa a livelli più difficili che limitano il tempo necessario per raggiungere il punteggio richiesto.

Prova a creare reazioni a catena per ottenere un punteggio elevato rapido. E, se si scambiano gruppi di quattro o più, si ricevono gemme speciali che eliminano file o blocchi di gioielli. Un punto saliente di Jewel Academy è che i tuoi progressi vengono salvati automaticamente. Quindi, puoi riprendere dal livello che hai interrotto ogni volta che apri di nuovo il gioco.

Fanatici di platform, è il tuo turno con Super Dash. Il tuo obiettivo finale è quello di segnare il maggior numero possibile di punti raccogliendo monete mentre ti fai strada nel quartiere. Salta sulle colline e balza sulle scatole prima di essere troppo cacca per correre oltre.

Ti imbatterai in oggetti utili come molle e cibo che ti daranno un brivido in più o più tempo sull’orologio. Fai attenzione ai pericoli, riscatta monete per aumentare e scala la classifica in questa avventura funky.

Il gaming mobile

Altro protagonista assoluto è il gaming mobile che in pochi anni ha conquistato fette di mercato straordinarie, avvicinandosi (e in alcuni casi superando) ai numeri fatti registrare dai guadagni di videogiochi per console o pc. Il futuro dell’intrattenimento videoludico, d’altronde, sembra saldamente in mano (è il caso di dirlo) ai giochi mobile.

Eppure, in poco più di 20 anni, i passi avanti sono stati strabilianti. Pochi crederebbero che tutto iniziò da una semplice fila di pixel in bianco e nero impegnati a “mangiare” dei puntini sullo schermo di un cellulare che al massimo inviava degli sms. Per chi non lo avesse capito, stiamo parlando di Snake.

Uno dei primi best seller in assoluto è stato Angry Birds, un gioco in cui usando in maniera intelligente il touch del proprio smartphone bisognava letteralmente “sparare” degli uccelli contro delle costruzioni, cercando di farle crollare. Inutile dire che il successo fu incredibile, con decine di sequel all’attivo e persino l’uscita di un film d’animazione.

Da quel momento, i giochi per cellulare vennero definitivamente sdoganati. Successi come Plants vs Zombies, Candy Crush e Clash of Clans (forse ancora oggi il videogame mobile ad aver guadagnato di più di sempre) lanciarono alla grande il settore. Complice anche un modello di gioco, quello del free-to-play, per l’epoca relativamente nuovo, che permetteva di scaricare gratuitamente l’app, proponendo acquisti opzionali di potenziamenti o varianti estetiche.

Stesso discorso per le console che negli ultimi anni sono diventate sempre più tecnologicamente avanzate. Ultima in ordine di arrivo è la Play Station 5. La console si configura come una delle più potenti mai create, visti gli elogi ricevuti soprattutto dall’SSD di PS5, capace di prestazioni così sorprendenti che gli sviluppatori hanno dovuto riprogrammare i giochi sviluppati sul developer kit per stare al passo con la potenza delle memorie di PlayStation 5.

Innovativo anche il design di PS5, che è stato presentato durante l’evento dell’11 giugno dedicato ai giochi. Ed infine non possiamo non citare i giochi di casino online, veri protagonisti della crescita dei giochi online.