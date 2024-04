Innovazione e tradizione: il futuro del territorio marchigiano nelle mani dell’associazione paesaggio dell’eccellenza

Scopri come l'Associazione sta rivoluzionando il rapporto tra giovani, cultura d'impresa e turismo industriale nelle Marche. Partecipa alla discussione e condividi il tuo punto di vista!

L’Associazione Paesaggio dell’Eccellenza ETS si afferma come catalizzatore di sviluppo per il territorio marchigiano, ponendosi all’avanguardia nel valorizzare e promuovere le ricchezze culturali e produttive della regione. Durante l’assemblea annuale, tenutasi nell’auditorium dell’azienda Poltrona Frau a Tolentino, sono stati delineati gli obiettivi per un 2024 di significativa crescita.

Con la conferma di Domenico Guzzini alla presidenza per il triennio 2023-2026, l’Associazione vede l’ingresso di illustri realtà aziendali quali La Campofilone, Tenuta Murola, e Simonelli Group, rafforzando così il tessuto associativo e aprendo le porte a nuove e innovative collaborazioni.

Il 2024 si prospetta ricco di iniziative focalizzate sulla Cultura d’Impresa e sul Turismo Industriale, con l’obiettivo di coinvolgere attivamente i giovani e promuovere una conoscenza approfondita del patrimonio industriale marchigiano. Progetti educativi e formativi, come il Campus per gli under 18, e iniziative volte a stimolare la consapevolezza e l’orgoglio delle proprie radici sono solo alcune delle attività programmate.

Un esempio di successo è la mostra ‘Creativity in Fabriano’, realizzata in collaborazione con Confindustria Ancona e sostenuta dalla Regione Marche, che diventa permanente a testimonianza del grande successo ottenuto. Questo evento, insieme ad altre attività didattiche e workshop, contribuisce a rafforzare il percorso Visit Industry Marche, dimostrando l’impegno dell’Associazione nel rendere il territorio marchigiano un modello di eccellenza e innovazione.

La partecipazione di scuole, università, giovani e nuove imprese evidenzia una strategia orientata al futuro, con l’intento di formare una nuova generazione di leader consapevoli delle potenzialità del loro territorio.

Partecipa alla discussione: come credi che queste iniziative possano impattare il futuro economico e culturale delle Marche? Quali altri passi dovrebbero essere intrapresi per promuovere ulteriormente il territorio?