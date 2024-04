Alcohol Prevention Day: un’imperdibile occasione per riflettere sull’impatto dell’alcol sulla salute

Il 18 aprile si celebra la giornata mondiale dedicata alla prevenzione dell'abuso di alcol, enfatizzando i rischi per la salute come l'Alzheimer e il Parkinson.

Il 18 aprile segna una data cruciale nel calendario della salute pubblica globale: l’Alcohol Prevention Day. Questa giornata, proclamata dal Collaborating Centre on Alcohol and Public Health Policy Research dell’OMS, mira a sensibilizzare sulle gravi conseguenze dell’abuso di alcol. Aderiscono all’iniziativa l’Istituto Superiore di Sanità, la Società Italiana di Alcologia (SIA), e l’Associazione Italiana dei Club Alcologici Territoriali (AICAT) con l’obiettivo di promuovere una cultura di prevenzione e responsabilità individuale e sociale.

In Italia, come nel resto del mondo, l’alcol rappresenta una delle principali cause di malattia e morte prematura, posizionandosi dopo il fumo e l’ipertensione arteriosa. Importanti ricerche, come lo studio recentemente pubblicato su Nature Communications, evidenziano il legame tra l’abuso di alcol e un aumento significativo del rischio di sviluppare malattie neurodegenerative, tra cui l’Alzheimer e il Parkinson.

Il ruolo degli adulti è fondamentale nell’educare i giovani sul consumo responsabile di alcol. Questo approccio preventivo è vitale non solo per evitare gravi conseguenze personali e sociali ma anche per proteggere la salute cerebrale a lungo termine. Gli adulti possono influenzare positivamente le scelte dei più giovani, difendendoli dagli effetti devastanti dell’alcolismo.

Anche gli anziani sono particolarmente vulnerabili agli effetti negativi dell’alcol, che può interagire con vari farmaci e aggravare condizioni mediche preesistenti. L’abuso di alcol in età avanzata è associato a rischi accresciuti di disidratazione, interazioni farmacologiche negative, e problemi di memoria e umore.

Questo Alcohol Prevention Day rappresenta un’opportunità per riflettere sugli impatti dell’alcol nella nostra società e su come ciascuno di noi può contribuire a ridurre il carico di malattia attribuibile a questo fattore di rischio modificabile. Partecipiamo attivamente alla diffusione di una maggiore consapevolezza e adottiamo stili di vita più sani per garantire un futuro più salutare per tutti.