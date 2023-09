Inflazione Usa: è troppo presto per decretare la fine del ciclo di rialzi dei tassi

Condividi

A cura di Jeffrey Cleveland, Chief Economist di Payden & Rygel

Milano, 14 settembre2023 –Ad agosto negli Stati Uniti l’Indice dei Prezzi al Consumo complessivo è salito al 3,7% su base annua, in linea con le attese, mentrel’indicecoreha registrato un aumento dello 0,3% su base mensile, un dato leggermente al di sopra del consensus Bloomberg.

A un tasso annualizzato, l’IPCcoredi agosto sarebbe pari al 4% circa, ben al di sopra del target del 2% della Fed: l’inflazione resta quindi resiliente, nonostante i beni rifugio siano aumentati solo dello 0,3%, una delle letture più deboli da molto tempo a questa parte. Molte volte, nel corso degli ultimi 18 mesi, gli investitori hanno sperato che un rallentamento del prezzo di beni o affitti avrebbe posto fine alle preoccupazioni sul fronte inflazione, ma +0,3% su base mensile è ancora un livello troppo elevato.

Il dato dell’inflazione di agosto non esclude quindi la possibilità di ulteriori rialzi dei tassi:è troppo presto per decretare la fine del ciclo rialzista, anche qualora la Fed dovesse optare per una pausanel corso della riunione della prossima settimana. Sicuramente, se l’inflazione su base mensile dovesse rimanere su questi livelli, i tagli dei tassi non sarebbero un’opzione praticabile, con buona pace degli investitori che sperano in un’inversione della politica monetaria Usa e in un taglio dei tassi già nei prossimi 12 mesi.

