“Ineffabile” il nuovo singolo di Amore Psiche

Pubblicità

Condividi

Da venerdì 22 marzo 2024 sarà in rotazione radiofonica “Ineffabile” (Overdub Recordings), il nuovo singolo del gruppo Amore Psiche, già disponibile sulle piattaforme digitali dal 13 marzo.

“Ineffabile”, il nuovo singolo che anticipa l’uscita del secondo album “Ginkgo Biloba”, è un brano che racconta la nostra oscillazione tra prosperità e declino, sottolineando che l’evoluzione non segue una linea retta. Ci chiediamo da dove partire e dove tornare in questo viaggio. Siamo tutti molto diversi, e la convivenza può sembrare una sfida immane in mezzo alle poliedriche possibilità che il mondo ci offre. A volte possiamo sentirci soli e sperduti in questa complessità. Tuttavia, la vita è preziosa non perché diventiamo famosi o accumuliamo premi, ma perché l’indicibile meraviglia di essere vivi è la nostra natura. Desiderare la gioia degli altri è parte di chi siamo, così come l’infinito dentro di noi, che è ineffabile e oltre ogni descrizione.

Pubblicità

Spiega la band a proposito del brano: “Vedere la preziosità dell’altro ci permette di vedere la nostra bellezza”.

Biografia

Il gruppo Amore Psiche è nato a Milano nel 2018 come canale espressivo per la dolcezza e la nonviolenza, omaggiando il mito greco romano.

Daniela Grigioni (voce + synth) ha cantato nel gruppo jazz Bluetrain e inciso album con Echidna, H.u.g.o. e Inner Scent.

Carmelo Mutalipassi (chitarre) ha suonato e inciso con le band The Jet-Sons, Jinx, Mr Bread e Visionari.

Fabrizio Carriero (batteria) ha collaborato con molteplici musicisti, in particolare con Chicago Stompers, Memento, Guignol, Pier Adduce & i Tre Sette.

Guidati dal comune bisogno di sperimentare i tre creano canzoni folk elettriche cantate in italiano.

Nel 2021 viene pubblicato il primo album “Scoprire”, registrato presso Casa Medusa (Milano) con la produzione di Francesco Campanozzi, dal quale emergono i singoli con videoclip “Scoprire” e “Dolce Illusione” che hanno ricevuto ottime recensioni.

Nel 2024 sarà pubblicato il secondo album “Ginkgo Biloba”, prodotto nuovamente da Francesco Campanozzi e distribuito da Overdub Recordings, dal quale è estratto “Umano troppo umano” e il nuovo singolo “Ineffabile” disponibile sulle piattaforme digitali dal 13 marzo 2024 e in rotazione radiofonica da venerdì 22 marzo.