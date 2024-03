“guastafeste” feat. Load è il nuovo singolo di leomeconi

Pubblicità

Dal 22 marzo arriva in radio il nuovo singolo di leomeconi “guastafeste” feat. Load, disponibile in digitale (Zero4leo Music / The Orchard). Fuori anche il video.

«”guastafeste” è un brano nato da una session in studio a Parma tra me e Andrea Blanc Spigaroli – dice leomeconi – il nostro intento era quello di raccontare una storia d’amore travagliata in chiave pop/punk, con un ritornello incisivo da poter cantare a squarciagola durante i concerti. Anche per questo, in fase di produzione, abbiamo preferito mantenere un approccio “live” della canzone, registrandola insieme ai miei amici Load a Rimini durante una studio session con il produttore Gianluca Morelli. Il lavoro è stato poi mixato e masterizzato a Como da Filadelfo Castro.»

“Per il video – racconta Federico Rettondini che ha curato la regia – leomeconi, ha voluto coinvolgere la sua band, i Load, ricostruendo un live nel quale trovarsi a suonare davanti ad amici e fan. Con Mimmo Fuggiano e Riccardo Franchetti abbiamo piazzato telecamere, controllato luci e tutto il resto è venuto così naturale che a metà delle riprese non abbiamo lanciato la base e leomeconi e i Load hanno cominciato a suonare dal vivo scatenando il pubblico in sala e ciò che doveva essere un giorno di riprese è diventato un evento, una festa.”

Leonardo Meconi, in arte leomeconi, Bologna, 13 maggio 2004, è un cantautore e chitarrista con all’attivo 2 album, “I’ll Fly Away” (2019) e “Lato A Side B” (2021). Ha partecipato ad X-Factor 2020 ed è stato finalista al Festival di Castrocaro 2021. Nel 2022, dopo aver partecipato come artista invitato al Ferrara Buskers Festival, inizia a collaborare con il produttore irlandese multiplatino Don Mescall, registrando a Quivvy (Irlanda) il suo prossimo album. Nel frattempo, dà vita al progetto Load, formando una band nata sui banchi di scuola che lo accompagna durante i live tra il 2022 e il 2023. Oltre a leomeconi alla chitarra e voce, i Load sono composti da Il Santo alla batteria (Marco Santosuosso), Matras alla chitarra solista (Mattias Manocchia) e Il Matto al basso (Matteo Stagni). leomeconi & load è il progetto che Leo porta sul palco con il proprio repertorio originale arricchito da alcune cover di brani dei suoi artisti preferiti. A luglio 2023 Leo termina gli studi al liceo musicale Lucio Dalla di Bologna e partecipa alle Clinics di Umbria Jazz; al termine viene convocato per una audition che lo porta a vincere una borsa di studio per 4 anni al Berklee College of Music di Boston. In attesa della pubblicazione dell’album prodotto in Irlanda, Leo decide di far uscire i brani più amati dai fan durante i live. A dicembre 2023 viene pubblicata la versione studio de “La notte più bella” alla quale faranno seguito altri singoli che in alcuni casi vedono la partecipazione dei Load in studio, come “guastafeste” dal 22 marzo in radio e in digitale su etichetta Zero4leo Music distribuzione The Orchard.

