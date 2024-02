Il Papa ancora colpito da Influenza: sospese le udienze mattutine

Pubblicità

Il Vaticano ha annunciato la sospensione delle udienze mattutine di Papa Francesco a causa della persistenza di sintomi influenzali. Sebbene non sia presente febbre, le condizioni di salute del Pontefice richiedono precauzioni, motivando la decisione di cancellare gli impegni previsti per la giornata.

Questa misura segue uno stop analogo avvenuto il 24 febbraio, dopo il quale il Papa era riuscito a partecipare all’Angelus domenicale, affacciandosi alla finestra dello studio nel Palazzo Apostolico per salutare i circa 20mila fedeli radunati in Piazza San Pietro. In quell’occasione, ha rinnovato il suo appello per la pace e per “un po’ di umanità” nel mondo.

La salute del Papa è oggetto di costante attenzione, e questa recente influenza sottolinea l’importanza di mantenere precauzioni adeguate per assicurare il suo benessere. La comunità cattolica e i fedeli di tutto il mondo seguono con affetto e preoccupazione gli aggiornamenti sulle condizioni di salute del Pontefice, sperando in una sua pronta ripresa.