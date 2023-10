Il metodo Fusco diventa ufficiale: una rivoluzione del fitness per il benessere della mente e del corpo.

Condividi

È giunta una nuova era per il fitness italiano: il metodo Fusco è ora ufficiale, con il marchio registrato, dopo oltre 13 anni di esperienza certificata, ricerca e sperimentazione con oltre 140.000 assistiti documentati. Il segmento che rivoluziona questo claim è nell’imprescindibile approccio “one to one” al sostegno del benessere mentale del soggetto, fattore in grado di amplificare in modo straordinario, ogni risultato fisico raggiunto.

Giampaolo Fusco è l’unico professionista italiano esperto del personal training riconosciuto dal CONI, che ha partecipato ai quattro eventi di fitness più importanti al mondo: Rimini Wellness, Olympia Expo a Las Vegas, il FIBO di Cologne e The Dubai Active di Dubai. Fusco è formatore E.O.M.A. ed è stato relatore in più occasioni all’Università di Siena nel corso Master di Medicina Estetica MAME. Egli considera l’individuo nel suo insieme, percorrendo un tracciato in cui non si concentra esclusivamente sull’allenamento mirato o sull’alimentazione, ma fornisce strumenti e tecniche per affrontare lo stress, le nevrosi per migliorare l’equilibrio emotivo e sviluppare una mentalità positiva, costruttiva e serena. Trasformare il proprio aspetto esterno non è affatto semplice, e la rivoluzione che Fusco propone sta nel comprendere che il percorso non può iniziare, né sperare di ottenere risultati, se l’interessato non abbraccia la trasformazione del suo stato mentale, senza seguire una disciplina che lo spinga a coltivare un atteggiamento positivo, costruttivo e di rispetto per sé stesso.

Corpo e Mente: Un approccio che riconosce l’interconnessione tra corpo e mente, considerando la salute fisica strettamente legata al benessere mentale ed emotivo, e viceversa. Ciò significa che tiene conto del ruolo del pensiero, delle emozioni e delle credenze personali nella salute e nel benessere fisico.

Prevenzione: Identifica e affronta le cause sottostanti dei problemi di salute invece di limitarsi a trattare i sintomi.

Benessere Emotivo: Oltre all’aspetto fisico, promuove il benessere emotivo, comprese pratiche come la gestione dello stress, la meditazione, la consapevolezza e la connessione con uno scopo più profondo nella vita.

Personalizzazione: Ogni individuo è unico, quindi le soluzioni e i piani sono personalizzati in base alle esigenze e allo stile di vita di ciascun individuo.

Equilibrio e Armonia: L’obiettivo dell’approccio olistico è creare equilibrio e armonia tra tutti gli aspetti della vita di una persona, contribuendo a migliorare la qualità complessiva del loro benessere.

Educazione e Consapevolezza: L’educazione e la consapevolezza sono fondamentali nell’approccio olistico. Le persone sono incoraggiate a comprendere meglio il proprio corpo, mente ed emozioni, e a prendere decisioni informate sul proprio benessere.

Dopo la pubblicazione del suo primo libro intitolato “Fitness is my life” (Edizione Streetlib) nel 2017, in cui l’educatore fisico racconta la sua storia personale e le innumerevoli esperienze con uomini e donne da lui seguite personalmente e trasformate sia fisicamente che emotivamente, oggi con il riconoscimento ufficiale del metodo Fusco si consolida il dialogo tra corpo e mente.

www.fusco.fit