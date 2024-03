I migliori conti business per le aziende a marzo 2024

La gestione finanziaria è una pietra angolare per la vita e il successo di qualsiasi impresa. In questo contesto il conto business è una necessità essenziale per navigare nelle acque della moderna economia.

Un conto corrente aziendale è molto più di un semplice mezzo di transazione. È un sistema progettato su misura per soddisfare le esigenze specifiche degli imprenditori, offrendo una gamma di strumenti e vantaggi mirati per agevolare le transazioni commerciali, gestire la cassa e semplificare la contabilità.

Ma scegliere il conto business giusto non è una decisione da prendere alla leggera. Con una vasta gamma di opzioni disponibili sul mercato, è fondamentale considerare attentamente una serie di fattori chiave per assicurarsi la soluzione più adatta alle proprie necessità e obiettivi.

Esaminiamo ora alcune delle soluzioni di conto business disponibili a marzo 2024 presso istituti di credito e operatori specializzati.

Azimut Marketplace

Azimut Marketplace offre la possibilità di richiedere un conto business digitale e completo, in grado di rendere autonomi i propri dipendenti grazie a carte virtuali e ad accessi personalizzati, oltre a tutte le funzioni della normale e quotidiana gestione finanziaria dell’azienda.

Si tratta di una soluzione semplice e flessibile, che consente di amministrare in modo centralizzato fatture, ricevute e qualsiasi altra operazione, controllando tutti i movimenti con una visione esaustiva e aggiornata. Per aprire il conto corrente business di Azimut Marketplace, è sufficiente registrarsi sulla piattaforma e scegliere il piano (qui tutte le informazioni: https://azimutmarketplace.it/servizi/conto-business/ ).

Unicredit

Unicredit propone una gamma diversificata di conti business, a cominciare da Imprendo Start, che con un canone mensile di 16 euro mette a disposizione tutti i servizi necessari per consentire all’impresa, di ogni dimensione o settore (inclusi i liberi professionisti, per i quali c’è anche il package Imprendo Professionisti), di gestire in autonomia l’operatività bancaria.

Quindi ecco OneKey, la soluzione innovativa per le imprese che anno un’elevata operatività bancaria, Imprendo Easy per un numero illimitato di operazioni centralizzate e altri servizi e Imprendo Agricoltura, per sostenere le aziende agricole con finanziamenti e leasing agevolati.

SumUp

SumUp, la società di pagamenti mobili diventata popolare negli ultimi anni grazie ai suoi lettori di carte, offre l’opportunità di aprire un conto aziendale gratuito in pochi minuti dal proprio smartphone, per tenere sotto controllo le finanze, ovunque e in ogni momento, senza commissione.

Sottoscrivendo il conto online si riceve una Mastercard gratuita per le spese quotidiane. Illimitati, istantanei e senza costi aggiuntivi solo i trasferimenti bancari SEPA.

Mediobanca Premier

Conto Corrente Premier Business è il conto corrente aziendale di Mediobanca Premier (ex Chebanca!) che offre funzionalità e servizi innovativi per gestire l’operatività bancaria della propria attività. Si può richiedere in filiale o rivolgendosi agli advisor.

Il conto consente di richiedere carta di debito Business e carta di credito Nexi Business, nonché di accedere all’offerta di carte di credito American Express Business. Piattaforma di internet banking, POS e corporate banking interbancario gli altri servizi offerti.

Qonto

Il conto business online di Qonto prevede l’attivazione con IBAN italiano in pochi clic, carte Mastercard fisiche e virtuali, bonifici SEPA istantanei e internazionali, F24 e PagoPA gratuiti e assistenza clienti 7 giorni su 7, con tariffe e soluzioni diversificate per professionisti, microimprese e PMI. I primi 30 giorni sono gratis.

Dà inoltre possibilità di accesso a finanziamenti agevolati per le aziende, con prestiti da 2000 euro con procedura interamente online, risposta in breve tempo e versamento diretto sul conto Qonto.

Illimity

B-ilty è il conto business della banca Illimity che garantisce operatività illimitata dietro corresponsione di un canone mensile di 40 euro, di cui il mese di apertura gratuito.

Si tratta di un conto corrente aziendale interamente digitale con cui gestire le finanze dell’impresa da un’unica piattaforma. Prime due carte di credito e prima carta di debito anch’esse gratuite.

BPER

Conto BPER Business è il servizio bancario dedicato a professionisti e aziende con un fatturato annuo fino a 2,5 milioni di euro.

Questo conto offre tre diverse formule di utilizzo: Small, Medium e Large, ognuna progettata per adattarsi alle esigenze specifiche di frequenza e volume delle transazioni bancarie.