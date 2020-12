Goldbet mobile – recensione e valutazione

Goldbet mobile è un casino online abbastanza nuovo che si concentra principalmente sui giocatori europei, ma accetta giocatori da tutto il mondo. Il sito web offre una vasta gamma di giochi, bonus goldbet speciali e un vasto programma VIP. I giocatori possono anche partecipare a tornei regolari su questo sito web multilingue con licenza di Malta. L’utilizzo di diversi fornitori di software del goldbet casino garantisce l’accesso a una grande varietà di giochi da goldbet casino e permette di giocare direttamente nel browser. Abbiamo testato goldbet mobile e verificato se questa offerta è davvero adatta a giocatori di tutti i livelli. Tutte le informazioni possono essere trovate nella nostra recensione dettagliata del goldbet casino.

Centinaia di giochi, tra cui classici come il blackjack e la roulette, bonus goldbet, le video slot, le arene dei jackpot e persino un grande goldbet casino dal vivo, possono intrattenere i visitatori del goldbet casino per ore. La società con licenza di Malta è stata progettata per le esigenze dei clienti di tutto il mondo e si è dimostrata affidabile, multilingue e sicura. Con questo in mente, questo buon goldbet casino può essere raccomandato con fiducia.

Il software goldbet mobile

Goldbet mobile si avvale di diversi fornitori di software e offre quindi una gamma di giochi sorprendentemente ampia. Il software del goldbet casino è fornito da Amatic, NetEnt, Microgaming, Endorphina, Yggdrasil e molti altri fornitori. Questo significa che su goldbet mobile si possono trovare molte, a volte molto diverse, offerte di giochi. Il software è disponibile sia per il download sul desktop che per un gioco flash del browser. Ciò significa che potete godere di tutto ciò che goldbet mobile ha da offrire direttamente nel vostro browser. Tutti i giochi sono personalizzati, il che significa che si adattano automaticamente alle dimensioni del vostro schermo. C’è anche un goldbet casino mobile speciale per il gioco d’azzardo in movimento. Il software è multilingue e i giocatori di tutto il mondo possono giocare nella loro lingua madre.

C’è una vasta selezione di bonus goldbet fra slot, tra cui le classiche video slot, le slot di marca, i jackpot progressivi e persino i giochi in 3D. Tutte le slot machine hanno un’eccellente grafica moderna, colonne sonore incredibilmente buone, animazioni, opzioni bonus goldbet ed enormi jackpot. I giocatori possono anche scegliere tra una vasta gamma di video poker, roulette e blackjack, e anche baccarat, poker e craps da aggiungere alla lista. Nuovi articoli vengono regolarmente annunciati e aggiunti alla lista, in modo da trovare sempre qualcosa di nuovo.

Vantaggi VIP dei bonus goldbet

Goldbet mobile offre un sistema VIP di 40 livelli che premia i giocatori con offerte speciali, accesso a tornei esclusivi e pagamenti più veloci e più alti. Inoltre, offrono un account manager personale e i migliori tassi di cambio per i punti premio.

A seconda del livello, i punti premio possono anche essere convertiti in denaro reale a un fatturato inferiore, che può essere considerato come un semplice bonus goldbet di sconto. Non è necessario avere il livello più alto per sentirsi un VIP, almeno non con goldbet mobile.

Opzioni bancarie e di supporto

Ci sono molte opzioni per soluzioni bancarie sicure tra cui scegliere per i giocatori tedeschi. Sono disponibili borse elettroniche, bonus goldbet, carte di credito e valute criptate, come Visa, MasterCard, Neteller, Skrill, ecoPayz, Paysafecard, Bitcoin, Ethereum, bonifico bancario e altro ancora. I depositi possono essere effettuati facilmente in un gran numero di valute e sono disponibili anche opzioni di prelievo convenzionali. I pagamenti sono di solito elaborati abbastanza rapidamente e i profitti si accumulano entro 2-4 giorni lavorativi. La crittografia SSL viene utilizzata per la protezione dei dati sul sito web, che è diventato lo standard industriale per la protezione dei dati.

L’assistenza clienti di goldbet mobile è stata eccellente nel nostro test. Il supporto è disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7 tramite chat, e-mail e telefono, ma vale la pena di notare che il servizio clienti è disponibile in un’ampia varietà di lingue in qualsiasi momento.

La moderna tecnologia dei goldbet casino

Goldbet mobile è quasi completamente nuova sul mercato. Pertanto, il goldbet casino ha una breve storia. Il goldbet casino è gestito da SoftSwiss. Questo provider gestisce diversi altri goldbet casino online attraverso N1 Interactive Ltd, tra cui goldbet mobile Casino, Golden Star Casino e Loki Casino. Come parte di questo rispettabile programma di affiliazione nel settore dei goldbet casino, goldbet mobile fornisce ai giocatori un intrattenimento di prima classe e, soprattutto, misure di sicurezza sicure, robuste e collaudate.

Il goldbet casino è autorizzato all’interno dell’UE dalla Malta Gaming Authority (MGA), il che significa che tutto ciò che accade sul sito web deve essere conforme a tutte le regole e le leggi di questo organismo di regolamentazione. Malta è stata il centro di regolamentazione del gioco d’azzardo online e offline nell’UE per molti anni, e praticamente tutti i goldbet casino rispettabili sono autorizzati dall’MGA. Il generatore di numeri casuali di gioco viene regolarmente testato da iTech-Labs, e i giochi sono certificati da questo centro di test tecnici.

Parlando del servizio clienti, il goldbet casino online offre una chat dal vivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, oltre a linee telefoniche ed e-mail nel caso in cui i giocatori abbiano bisogno di contattare il servizio clienti. L’aiuto viene fornito in modo rapido e amichevole durante le nostre chat e telefonate, e a differenza di altri goldbet casino, il servizio non cerca di promuovere offerte ossessive di nuovi bonus goldbet.

Conclusioni

Goldbet mobile è un elegante goldbet casino europeo multilingue che emana stile, qualità ed esclusività. C’è così tanto da amare in questo goldbet casino, dai giochi ad alta posta in gioco e le grandi promozioni ai jackpot interessanti.

Inoltre, c’è un programma VIP su invito, giochi dal vivo e un goldbet casino mobile molto semplice e sicuro da utilizzare. Pertanto, goldbet mobile è uno dei migliori e più apprezzati goldbet casino online oggi sul mercato. Coloro che si iscrivono a goldbet mobile in questo momento potranno godere della classe europea, che ora è un simbolo del goldbet casino.