Estrazione SiVinceTutto Superenalotto oggi mercoledì 28 dicembre 2022, numeri vincenti e quote. Nessun sei

Pubblicità

Condividi

Nessun sei questa sera e la vincita più alta è stata realizzata da 8 fortunati che vincono la quota di € 751,81.

Torna l’estrazione settimanale di Sivincetutto Superenalotto su Italia News come ogni mercoledì per scoprire se qualche fortunato o fortunata porteranno via tutto il jackpot in una sera. L’estrazione di questa sera è l’ultima dell’anno 2022.

Pubblicità

Ecco i 6 numeri vincenti dell’estrazione di “SiVinceTutto” di oggi mercoledì 28 dicembre 2022 e le relative quote e vincite.

Indice

Estrazione SiVinceTutto Superenalotto: i numeri vincenti

Combinazione vincente SiVinceTutto n. 252 del 28/12/2022

4 – 5 – 6 – 29 – 53 – 74

Combinazione vincente SiVinceTutto n. 252 del 28/12/2022

Attenzione: è sempre importante controllare la eventuale vincita e i numeri sul sito ufficiale del SiVinceTutto.

Quote e vincite Sivincetutto Superenalotto oggi mercoledì 28 dicembre 2022

CATEGORIA NUMERO VINCITE LE QUOTE punti 6 0 € 0,00 punti 5 8 € 751,81 punti 4 231 € 62,79 punti 3 2.222 € 29,05 punti 2 10.162 € 9,03

In questa estrazione di SiVinceTutto sono state realizzate 12.623 vincite, per un totale di 176.830 €. In dettaglio 6.014 € sono andati ai “punti 5”, 14.504 € a chi ha realizzato “punti 4” e 64.549 € ai “punti 3”

Video dell’ ultima estrazione

Come si gioca il SiVinceTutto Superenalotto

SiVinceTutto SuperEnalotto è un concorso speciale del gioco SuperEnalotto. Consiste nel pronosticare, indipendentemente dalla loro sequenza, i 6 numeri che costituiscono la combinazione vincente, estratti tra una serie di numeri compresi tra 1 e 90.

Per parteciparvi, è sufficiente pronosticare, sull’apposita schedina, una combinazione di 12 numeri, sempre compresi tra 1 e 90. Si può giocare anche per mezzo di una scheda precompilata al prezzo di 5 euro (consente di giocare 1 combinazione di 12 numeri) o di 10 euro (consente di giocare 2 combinazioni di 12 numeri) oppure affidarsi alla scelta casuale dei 12 numeri da parte del terminale di gioco.

Il costo di una giocata minima (1 combinazione di gioco) è di 5,00 euro.

Si vince quando la combinazione giocata coincide con almeno 2 dei 6 numeri estratti che costituiscono la combinazione vincente.

La peculiarità di questo gioco è che tutto il montepremi del concorso viene interamente distribuito al termine dell’estrazione.

Probabilità di vincita del SiVinceTutto Superenalotto

Gioco SiVinceTutto – calcolo delle probabilità

Costo combinazione: 5 Euro

Matrice: 12 su 90

Categoria Punti Probabilità 1 su 1^ 6 673.825 2^ 5 10.079 3^ 4 419 4^ 3 37 5^ 2 7