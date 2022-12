Maturità 2023: sarà come al tempo prima del covid

Pubblicità

Ritorna la Maturità in modalità precovid e dunque di fatto abbiamo l’ulteriore modifica all’esame di Stato per migliaia di studenti italiani che dovranno prepararsi con regole diverse da quelle sostenute dai propri compagni di un anno più grandi nell’anno scorso.

Almeno così sembra anche se di documenti ufficiali che cristallizzano in modo chiaro e difinito la regola non ce ne sono ancora.

Il ritorno all’esame di maturità come prima del Covid è per ora solo un annuncio, anche se certamente importante perché fatto dal Ministro dell’Istruzione e del Merito Valditara nel corso di una intervista pubblicata da La Stampa.

“Prima di decidere ho sentito esperti e addetti ai lavori. Alla fine è parsa la soluzione più ragionevole. Se dovesse funzionare male, si interverrà ma l’idea che si cambi la maturità solo per mettere un timbro trovo sia inappropriata” ha detto il Ministro che sul colloquio orale ha precisato “Il colloquio interdisciplinare deve valorizzare le competenze degli studenti e verificare la loro capacità di fare collegamenti tra le materie. Non è, quindi, un colloquio disciplinare, non deve esserci l’interrogazione in italiano, in greco o in matematica. Le competenze disciplinari sono già state accertate con il giudizio finale che ammette all’esame di Stato. Su questo invierò una circolare che chiarirà esattamente come andrà svolto il colloquio“.