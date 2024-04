Eurojackpot martedì 16 aprile 2024. Centrato in Repubblica Ceca un 5+1 da oltre 5 mln

Eurojackpot martedì 16 aprile 2024. Centrato in Repubblica Ceca un 5+1 da...

Nessun 5+2 nell’estrazione del 16 aprile 2024 ma si festeggia in Repubblica Ceca dove è stato centrato un 5+1 che vale € 5.125.789,50. Sale ancora il jackpot e per la prossima estrazione di venerdì 19 aprile l’eurojackpot in palio sarà di 115 Milioni di Euro.

E’ tornata l’estrazione EuroJackpot con i suoi numeri vincenti martedì 16 aprile 2024 con un jackpot da 98.000.000 € in palio che però nessuno ha portato a casa.

L’estrazione è calendarizzata come la quinta estrazione del mese di aprile, trentunesima estrazione dell’anno 2024

Eurojackpot estrazione di martedì 16 aprile 2024

Combinazione vincente Eurojackpot concorso Nº31 di martedì 16 aprile 2024

35 – 36- 37 – 41 – 48

Euronumeri: 1 – 12

Attenzione: è sempre importante controllare la eventuale vincita e i numeri sul sito web ufficiale dell’ Eurojackpot

Quote e vincite martedì 16 aprile 2024

CATEGORIA NUMERO VINCITE

in EUROPA NUMERO VINCITE

in ITALIA LE QUOTE punti 5+2 0 0 € 0,00 punti 5+1 1 0 € 5.125.789,50 punti 5+0 8 0 € 169.236,70 punti 4+2 39 0 € 5.726,20 punti 4+1 581 2 € 480,40 punti 3+2 1.475 16 € 208,10 punti 4+0 1.547 14 € 144,30 punti 2+2 21.401 233 € 33,20 punti 3+1 28.932 249 € 27,40 punti 3+0 76.211 767 € 19,70 punti 1+2 118.042 1.251 € 15,90 punti 2+1 438.891 4.277 € 12,90

Dettaglio vincite

In questa estrazione di Eurojackpot sono stati assegnati 687.128 premi, per un totale di 18.055.465 € vinti

Jackpot

Per l’estrazione del 16 aprile il montepremi è di 98.000.000 €

Video estrazione Eurojackpot

video ufficiale non ancora disponibile

Quali Paesi partecipano all’estrazione?

Alla lotteria partecipano Italia, Germania, Spagna, Finlandia, Danimarca, Svezia, Croazia, Olanda, Slovenia, Estonia, Norvegia, Islanda, Lettonia, Lituania, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia e Polonia.

Come vengono ripartite le vincite?

Il 50% del denaro ricavato dalle schedine viene destinato alla formazione del montepremi. Esistono in totale 12 diverse categorie di vincita, il doppio rispetto a quanto offerto dal SuperEnalotto.

Come si vince a Eurojackpot

Giocare all’ Eurojackpot è molto semplice: compila la tua schedina inserendo una o più combinazioni. Puoi scegliere 5 numeri compresi tra 1 e 50 e 2 Euro numeri compresi tra 1 e 12. Ogni combinazione Eurojackpot ha il costo di 2 €. Giocando a Eurojackpot hai 12 categorie di vincita.

E’ possibile giocare online.

Il jackpot si vince centrando 5 numeri +2 euronumeri.

Maggiori informazioni sono reperibili sul sito ufficiale

Probabilità di vincita

Costo combinazione: 2 Euro

Matrice: 5 su 50 + 2 su 12

Categoria Punti Probabilità 1 su 1^ 5+2 139.838.160 2^ 5+1 6.991.908 3^ 5 +0 3.107.515 4^ 4+2 621.503 5^ 4+1 31.075 6^ 3+2 14.125 7^ 4+0 13.811 8^ 2+2 985 9^ 3+1 706 10^ 3+0 314 11^ 1+2 188 12^ 2+1 49