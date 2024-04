Emicrania: Atogepant mostra efficacia nello studio ELEVATE

Pubblicati su The Lancet Neurology i risultati dello studio di fase 3 su Atogepant, una nuova speranza per chi soffre di emicrania episodica. Scopri di più e condividi le tue esperienze.

Pubblicità

Condividi

Il 17 aprile 2024, la rivista scientifica The Lancet Neurology ha pubblicato i risultati completi dello studio di fase 3 ELEVATE, condotto da AbbVie. Questo studio ha valutato l’efficacia di Atogepant nel trattamento preventivo dell’emicrania episodica, particolarmente in pazienti che non hanno risposto a precedenti trattamenti orali. L’emicrania episodica è definita come un mal di testa che colpisce le persone per meno di 15 giorni al mese.

Atogepant, un antagonista orale del recettore del peptide correlato al gene della calcitonina (CGRP), ha dimostrato di essere efficace e ben tollerato. Nel corso delle 12 settimane di trattamento, i pazienti che hanno assunto una dose giornaliera di 60 mg di Atogepant hanno registrato una riduzione significativa del numero medio di giorni di emicrania al mese, passando da 4,2 giorni in meno rispetto ai valori basali, a fronte di una riduzione di soli 1,9 giorni nel gruppo placebo.

Pubblicità

Annalisa Iezzi, Direttore Medico di AbbVie Italia, sottolinea l’importanza di rispondere ai bisogni non soddisfatti di chi convive con disturbi neurologici, come l’emicrania, una delle malattie più disabilitanti al mondo. Le persone affette da emicrania spesso subiscono un notevole impatto sulla loro qualità di vita e capacità di svolgere attività quotidiane, oltre a un carico socio-economico significativo.

La Professoressa Cristina Tassorelli, Ordinaria di Neurologia presso l’Università degli Studi di Pavia, rafforza il messaggio sull’importanza di trattamenti preventivi efficaci. Sottolinea che solo una minima parte della popolazione italiana riceve cure preventive adeguate, malgrado la prevalenza dell’emicrania, particolarmente tra le donne.

I risultati di ELEVATE aprono nuove prospettive per i pazienti con emicrania, offrendo una potenziale soluzione per coloro che non hanno beneficiato di precedenti trattamenti. Atogepant non solo ha migliorato i giorni di emicrania ma ha anche mostrato un buon profilo di sicurezza, con effetti collaterali gestibili.

L’emicrania non è solo un disturbo fisico ma anche una sfida quotidiana per molti. Condividi questo articolo e la tua esperienza nei commenti: hai mai provato trattamenti preventivi per l’emicrania? Qual è stato il loro impatto sulla tua vita?