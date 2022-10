Daniele Timpano a Centrale Preneste Teatro il 15 ottobre

15 ottobre 2022 ore 21.00 a Centrale Preneste Teatro (Via Alberto da Giussano, 58 – Roma) per YOU. The YOUng City – Rassegna multidisciplinare La Compagnia Frosini/Timpano presenta Ecce Robot!

Prosegue a Centrale Preneste Teatro a Roma la rassegna YOU. TheYOUng City conspettacoli dal vivo di teatro, danza, musica e nuovi linguaggi del contemporaneo organizzata da Ruotalibera/Centrale Preneste Teatro.

Sabato 15 ottobre alle ore 21.00, la compagnia Frosini/Timpano, produzione Gli Scarti, Kataklisma teatro in collaborazione con Armunia, porta in scena “Ecce Robot!” di e con Daniele Timpano. Un attore ricostruisce la trama di un vecchio cartone animato giapponese. Ispirato liberamente all’opera di Go Nagai (fra gli altri, Goldrake, Jeeg Robot, Space Robot, Jet Robot, Il Grande Mazinga, Mazinga Z) lo spettacolo ripercorre per frammenti l’immaginario eroico di una generazione cresciuta davanti alla TV. Tra resoconto delle trame dei singoli episodi dei cartoni giapponesi (con particolare attenzione per la sceneggiatura di Mazinga Z) e ricostruzione storica di un’invasione (quella dei serial nipponici nei palinsesti pubblici e privati, ma anche quella della televisione dentro le nostre teste), lo spettacolo è il divertito e autocritico racconto di una generazione che, ignara di vivere negli anni di piombo, cresceva tra robot d’acciaio.

YOU. TheYOUng City è in programma ogni fine settimana fino a dicembre.

Tutti gli eventi sono a ingresso libero con prenotazione obbligatoria al numero 06 27801063, all’indirizzo mail info@ruotalibera.eu (lun./ven. ore 10.00/17.00) o su https://centraleprenesteteatro.it/calendario-eventi/.

Il progetto è realizzato con il sostegno del Ministero della Cultura – Direzione generale Spettacolo ed è vincitore dell’Avviso Pubblico Lo spettacolo dal vivo fuori dal Centro – Anno 2022 promosso da Roma Capitale – Dipartimento Attività Culturali.

Ecce robot!

Testo, regia e interpretazione: Daniele Timpano

Ispirato liberamente all’opera di Go Nagai

Disegno luci e voce narrante: Marco Fumarola

Musiche originali: Michela Gentili e Natale Romolo

Montaggio audio: Lorenzo Letizia

Editing e missaggio: Marzio Venuti Mazzi

Aiuto regia: Valentina Cannizzaro

Uno spettacolo di Frosini/Timpano

Produzione Gli Scarti, Kataklisma teatro

In collaborazione con Armunia