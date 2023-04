Daniele Bartocci (King of Pizza) sul trono di Piazza Affari: è il talento del food 2023

Condividi

Importante riconoscimento a Piazza Affari per il giudice del programma tv King of Pizza e volto tv Daniele Bartocci. Il giornalista, nonché pluripremiato professionista del food, è salito sul trono dei Le Fonti Innovation&Leadership Awards 2023: a lui il premio eccellenza Professionista Food Business e Comunicazione dell’anno 2023. Nella location di Palazzo Mezzanotte, sede di Borsa Italiana, si è svolta la 13^ edizione dei Le Fonti 2023. Il prestigioso riconoscimento ha visto salire sul palco a ritirare il premio importanti player, i professionisti e le imprese che nell’ultimo anno si sono distinti per elevati livelli di eccellenza. La premiazione è stata condotta da Manuela Donghi, Head of Channel e Valentina Buzzi, anchor di Le Fonti TV, istituzione del panorama economico e finanziario.

Al Ceo Summit introduttivo, dal titolo “There is no future without past: storie di successo per riscrivere il futuro”, è seguita la premiazione che si è aperta con l’assegnazione del riconoscimento Professionista dell’Anno Food Business, Communication & Journalism al giovane Daniele Bartocci. Il giornalista di Jesi è attualmente giornalista giudice del programma tv King of Pizza 2023 su Sky – Canale Italia. Bartocci è già vincitore del Food&Travel Awards 2022 (premio giornalista dell’anno) e Top10 Bar Awards 2022 (migliori professionisti italiani food and beverage), oltre che del premio Blogger sportivo dell’anno 2022, associando le passioni del food e dello sport.

La precedente edizione dei Le Fonti si era svolta a Dubai. Nell’occasione erano state premiate alcune delle migliori realtà internazionali con oltre 6 trilioni di dollari di fatturato complessivo. I Le Fonti Awards faranno presto tappa in importanti centri finanziari internazionali: da New York a Singapore, passando per Londra. Ogni anno protagonista una commissione di assoluto livello. A decretare i vincitori, col centro studi, un Comitato Scientifico di elevato profilo.

Il programma King of Pizza sarà visibile su Sky Canale Italia e vedrà sfidarsi a colpi di pizza gourmet alcuni dei migliori maestri pizzaioli italiani. Per la terza edizione del talent-show ci sarà una giuria d’eccezione composta fra gli altri da Antonio Sorrentino (chef executive Rosso Pomodoro), Gianni Babbi e il Presidente Nazionale Pizzaioli Dovilio Nardi che possiede ben 8 Guinness World Record. Finale prevista, come nella passata stagione, al Castello Regina Margherita di Savoia a Gressoney Saint-Jean, ex dimora della Regina.