Conferenza pubblica Natura è Accoglienza

Riserva Naturale Regionale – Oasi WWF Lago di Penne

Sabato 22 aprile 2023 – ore 10.30

Cea Bellini, Collalto Penne (Pescara)

Partecipano: Gilberto Petrucci (Sindaco si Penne), Giancarlo Di Vincenzo (Prefetto di Pescara) Emanuele Imprudente (Regione Abruzzo), Tommaso Navarra (Presidente Parco Nazionale GSML) Fernando Di Fabrizio (Direttore RNR lago di Penne), Damiano Ricci (Responsabile CAS Lapis e Collalto)

Verranno presentati il video Viva L’italia E il dossier COLLALTO, LA COLLINA DELL’ARMONIA dove nasce la speranza per una nuova primavera

Penne, aprile 2023

“La collina di Collalto nella Riserva naturale regionale Lago di Penne è un luogo “ospitale” dove vengono portati avanti progetti di accoglienza e di integrazione rivolti a nuclei familiari, singoli, uomini, donne e bambini di qualsiasi età, a portatori di specifiche vulnerabilità o fragilità.

Gli interventi di accoglienza vanno ben oltre la semplice distribuzione di vitto e alloggio, ma si estendono ad azioni formative, di assistenza, orientamento e tutela psico-socio-sanitaria.”

Con queste parole il Sindaco di Penne Gilberto Petrucci ha presentato il Dossier Collalto la Collina dell’Armonia. Il Presidente del WWF Italia Luciano Di Tizio prosegue: “Uno dei paragrafi di questo articolato dossier richiama il lavoro, nell’Oasi di Penne, legato a natura cultura e sociale. Tre parole che, insieme al titolo “Collalto, la collina dell’armonia” possono rappresentare quasi un manifesto che racconta e apre prospettive per un territorio e per chi quel territorio lo vive.

La Riserva Naturale Lago di Penne e tutto quello che l’area protetta rappresenta è già di per sé la realizzazione di un sogno (…) Solidarietà e accoglienza, allora, insieme alla tutela e alla valorizzazione del territorio: valori sui quali la Riserva Naturale Regionale e Oasi WWF Lago di Penne ha tantissimo da insegnare a tutti noi.”

Nella introduzione il Presidente COGECSTRE scrive: “Ogni giorno oltre duecento persone, donne uomini e bambini danno vita ad una nuova comunità, in continua evoluzione. Si tratta di numerosi migranti che fuggono dal Sud del mondo in cerca di un mondo migliore, sostano a Collalto per alcuni mesi e poi proseguono il loro viaggio, alcuni trovano lavoro e restano in zona.

Da un anno sono accolti nel CEA Bellini i rifugiati dell’assurda guerra di oggi, fuggiti dall’Ucraina, e poi altri residenti della zona vestina aventi diritto di assistenza coordinati dal Centro Diurno gestito dalla Coop Samara. E ancora il Progetto Armonia e Borsa Lavoro della ASL di Pescara che coordina una decina di giovani nella Riserva di Penne.

Nei prossimi giorni verranno attivati anche 4 giovani in servizio civile assegnati a COGECSTRE dal Ministero per lo Sport e i Giovani. A questa attività vanno sommati i numerosi dipendenti delle strutture in gestione, oltre sessanta, a cui si aggiungono fornitori e clienti che ogni giorno raggiungono la Collina di Collalto.

In questo rapporto vogliamo pubblicare anche i rendiconti economici e finanziari dei Centri di Accoglienza Straordinari di Collalto degli ultimi 5 anni, in modo da offrire ai lettori più diffidenti una visione chiara e trasparente della gestione dei Centri di Penne, portati avanti in collaborazione con le forze dell’ordine e le istituzioni, Regione, Comune e Prefettura.

Possiamo dunque affermare che la storia di Collalto con la presenza secolare e millenaria dell’uomo potrà continuare la sua evoluzione naturale che considera il rapporto uomo natura una possibilità per il futuro dell’umanità, considerando inoltre il nostro brevissimo passaggio sulla Terra, con il monito di Blaise Pascal “L’Universo è un cerchio, il cui centro è ovunque e la circonferenza da nessuna parte.”