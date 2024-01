Damor Farmaceutici SpA apre la sua prima filiale in Francia con l’acquisizione di Laboratoires Carilène

Condividi

Napoli, mercoledì 17 gennaio 2024 – Damor Farmaceutici SpA, azienda farmaceutica italiana, nota anche a livello internazionale per il marchio storico Fitostimoline®, prodotto basato sull’estratto di grano per la cura di lesioni e ferite cutanee, ha siglato l’accordo per l’acquisizione dei Laboratoires Carilène, azienda francese leader nella ricerca e sviluppo di prodotti dermatologici con sito produttivo a Montesson, 30 km a ovest di Parigi.

Damor Farmaceutici SpA, azienda con casa madre a Napoli, già presente tramite distributori in oltre 20 Paesi, con un fatturato annuo di ca 40 milioni di euro e una crescita registrata dal 2018 del 12%, grazie a questa acquisizione punta a diventare una multinazionale, creando una solida base per lo sviluppo del suo portafoglio con un giro di affari di oltre 40 milioni di euro e oltre 200 dipendenti.

“Iniziamo l’anno con un progetto di espansione internazionale perfettamente in linea con la nostra visione strategica e scientifica: l’acquisizione di Laboratoires Carilène consente di creare la nostra prima filiale in Francia – dichiara Vincenzo Maglione, amministratore Delegato di Damor Farmaceutici SpA –. Damor Farmaceutici ha una cultura orientata alla performance, altamente coinvolgente e inclusiva e siamo felici di accogliere i nuovi colleghi di talento nel nostro Team. Siamo ansiosi di implementare i nostri obiettivi strategici annunciati per il 2024 che consentiranno una forte crescita futura”.

“Siamo lieti di unirci a Damor Farmaceutici e di associarci ai benefici che l’estratto acquoso del grano, principio attivo naturale di fitostimoline, è in grado di apportare al corpo umano, per consolidare la nostra competenza in Dermatologia e Ginecologia – aggiunge Carlo Sada, direttore del Laboratoire Carilène -. Con questa combinazione, potremo espandere il nostro portafoglio prodotti e la presenza commerciale per diventare un attore chiave nella cura della pelle e delle mucose. Riteniamo che i nostri prodotti possano aiutare in modo significativo il futuro delle cure dermatologiche e ginecologiche e rispondere alle esigenze dei pazienti e degli operatori che se ne prendono cura. Vorrei ringraziare personalmente il team Carilène per il duro lavoro e l’impegno mentre ci uniamo alla famiglia Damor farmaceutici e continuiamo la missione di Damor di consentire alle persone di vivere in modo più sano in ogni fase della vita.”

Chi è Damor Farmaceutici?

Damor Farmaceutici è una storica azienda farmaceutica italiana fondata nel 1943. La nostra missione principale è scoprire nuovi modi per migliorare la vita delle persone attraverso l’innovazione biofarmaceutica naturale. Siamo sempre più concentrati sulla scoperta dei benefici che l’estratto acquoso di Triticum Vulgare è in grado di apportare all’organismo umano e sulla necessità di consentire a quanta più popolazione possibile di poter accedere ai nostri prodotti. Damor Farmaceutici unisce competenze scientifiche, produttive e distributive molto forti con comprovate capacità normative, mediche e commerciali per fornire ai pazienti prodotti di alta qualità. Il portafoglio di Damor farmaceutici comprende farmaci, dispositivi medici, integratori alimentari e prodotti cosmetici che coprono un’ampia gamma di aree terapeutiche.