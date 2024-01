“MINORE A CHI?!”, A VALLEGAUDIA UN LAB DI ARTI SCENICHE PER L’INCLUSIONE GENERAZIONALE E SOCIALE

Condividi

A Tavullia, Pesaro Urbino, da gennaio a giugno il progetto di Asini Bardasci finanziato dalla Chiesa Valdese

Nei contesti rurali, nelle periferie, nei meandri della provincia, i giovani spesso avvertono una distanza nel perseguire i propri sogni e nel prendere in mano il proprio destino. È proprio per invertire questa tendenza che nasce “Minore a Chi?!”, progetto in partenza il 20 di gennaio presso Vallegaudia, spazio creativo e residenza artistica di Tavullia (PU), gestito dall’associazione culturale Mestieri Misti.

Ideatore del progetto Filippo Paolasini,fondatore dell’associazione Asini Bardasci che, grazie al finanziamento dalla Chiesa Valdese, punta ad offrire un’opportunità gratuita a tutti i giovani desiderosi di esplorare le arti teatrali e i mestieri che vi gravitano attorno.

Attraverso sei intensivi fine settimana, i giovani partecipanti avranno l’opportunità di immergersi nel mondo delle arti sceniche con l’accompagnamento di tutor di rilievo artistico nazionale. L’obiettivo è trasformare la passione in possibile professione, aprendo le porte alla professionalizzazione delle proprie abilità artistiche.

Ma il progetto non si limita solo ai giovani. “Minore a Chi?!” mira a creare uno spazio inclusivo per diverse fasce della comunità, pensionati, anziani e “nuovi arrivati”. Vallegaudia si fa hub culturale immerso nella natura, aperto a diverse espressioni artistiche e al dialogo con la campagna circostante.

«Minore a chi?! è il nostro antidoto alla tendenza sempre più massiva di dividere la società tra vincenti e perdenti, tra protagonisti e marginali, tra grandi e piccoli – racconta Paolasini – Un laboratorio alle arti sceniche per iniziare, giocando, ad avvicinarsi al mondo degli “adulti”. Non un semplice laboratorio di teatro, ma la vera e propria simulazione di cosa ruota dietro un prodotto artistico teatrale che dovrà essere rappresentato. Il questi 6 weekend infatti – continua Paolasini – tutor di rilievo artistico nazionale come Tonio de Nitto di Factory Teatro, Lapi Lou de La Scala di Milano, Max Mugnai light designer di Fortebraccio Teatro e tanti altri ancora, racconteremo il mondo della scena, della costruzione scenotecnica, dell’audiovisivo, le luci teatrali, fino al costume di scena e le tecniche di scrittura, anche con il linguaggio moderno dell’intelligenza artificiale».

Grazie al finanziamento ottenuto, una parte dello spazio rurale attorno alla residenza di Vallegaudia sarà arricchito da un chiosco con una struttura in ferro rivestita da piante rampicanti, non solo decorative ma anche funzionali. Questo spazio naturale servirà come mini-teatro e mini-scenario, offrendo un ambiente protetto per esperienze intime e raccolte.

Le attività si svolgeranno da gennaio a giugno, (20 e 21 gennaio, 10 e 11 febbraio, 24 e 25 febbraio,16 e 17 marzo, 27 e 28 aprile, 25 e 26 maggio) e culmineranno in una residenza conclusiva, dove, dal 10 al 16 giugno, verrà realizzato lo spettacolo finale.

Per facilitare la partecipazione, il progetto offre un servizio di trasporto gratuito dalla stazione di Pesaro a Vallegaudia nei giorni di attività.

Per informazioni e iscrizioni, è possibile contattare la segreteria di Asini Bardasci tramite telefono o email (339 4518693 / segreteria.asinibardasci@gmail.com).