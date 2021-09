Come prendersi cura dei capelli tinti

I capelli tinti sono delicati e richiedono attenzioni particolari mantenerli sani e brillanti. Le colorazioni sono delle valide alleate per rinnovare il look e avere un aspetto curato e giovane, unico problema che effettuate frequentemente tendono a seccare e rovinare la struttura del capello.

Per una colorazione perfetta e sicura è bene rivolgersi a professionisti o usare tinte di brand affidabili come Wella Professionals , mentre per mantenere il colore vivo e non sfibrare o indebolire i capelli, bisogna seguire alcuni consigli. In particolare, è necessario ridurre il numero dei lavaggi e usare uno shampoo pensato per i capelli colorati, con proprietà nutritive, che agisca sul cuoio capelluto eliminando lo sporco senza alterarne gli equilibri. Il balsamo è un vero alleato per idratare i capelli, senza appesantirli e dare vitalità al colore. Infine, l’haircare routine deve essere completata con una maschera ristrutturante, che ripari la fibra capillare e salvaguardi la salute dei capelli. Non esporre a eccessive fonti di calore la capigliatura durante lo styling è importante per non indebolire i capelli.

In generale, la soluzione ideale per prendersi cura dei capelli tinti è di utilizzare prodotti specifici, pensati per rafforzarli e preservare l’integrità del colore, come quelli proposti da Wella Professionals.

Un brand professionale, specializzato nella cura dei capelli che propone un’ampia gamma di shampoo, balsamo, maschere e trattamenti di alta qualità, con formule esclusive destinate a rispondere a ogni tipo di esigenza del capello. Wella Professionals, conosciuto in tutto il mondo, vanta collaborazioni con celebri parrucchieri ed è considerato il numero uno nel campo della colorazione dei capelli.

Wellaplex per capelli colorati forti e brillanti

Per prendersi cura dei capelli tinti è importante partire dalla colorazione che deve essere effettuata con prodotti non aggressivi, che rispettano il cuoio capelluto e non stressano i capelli. Inoltre, è indispensabile seguire una haircare routine diretta a nutrire e idratare la struttura del capello, salvaguardando l’intensità del colore. A tal fine, è necessario ricorrere a shampoo, balsamo e trattamenti, come Wellaplex , ideati per stimolare la ricostruzione dei legami molecolari dei capelli e rafforzarli.

Wellaplex è un trattamento che consente di per prendersi cura dei capelli a casa come nei saloni da parrucchieri. Si tratta di un prodotto che svolge un’azione rigenerante e rinforzante sulla fibra capillare, migliorando la resistenza ed elasticità dei capelli e lasciandoli idratati e setosi. Utilizzato una volta a settimana, migliora notevolmente la bellezza dell’intera chioma, con un colore che risulta vivo e brillante. Wellaplex, che si presenta con una consistenza cremosa, deve essere applicato sui capelli umidi dopo lo shampoo e lasciato in posa per qualche minuto, prima di procedere con il risciacquo e l’asciugatura. I risultati si possono notare subito, con capelli che appaiano lucenti e morbidi al tatto.