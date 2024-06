Come ottenere una pelle dall’aspetto più giovane con una Routine Anti-Age

Pubblicità

Col passare degli anni, la nostra pelle perde elasticità, a causa della minore produzione di collagene ed elastina.

Per questo, possiamo vedere comparire rughe (soprattutto nelle zone più sensibili, come il contorno occhi e il contorno labbra) e linee sottili.

Si tratta di un fattore fisiologico, causato dall’invecchiamento cutaneo che, però, può essere accelerato da alcuni fattori come la mancata protezione dai raggi solari, lo smog e la poca idratazione.

Ecco allora alcuni consigli per una skincare routine anti-age, che renda la pelle più giovane e bella.

Skincare routine mattutina anti-age

Quando ci svegliamo, la nostra pelle va detersa dal sebo in eccesso che si è accumulato durante la notte e dai residui di polvere e di altri prodotti skincare.

Per questo, iniziamo con una bella detersione, per rendere la nostra pelle pulita e pronta per il resto della routine skincare.

Il primo step è sicuramente il siero e possiamo utilizzare Rénergie H.C.F. Triple Serum, il siero concentrato anti-età di Lancôme.

Nella sua formula troviamo Acido Ialuronico, Vitamina C, Niacinamide e Acido Ferulico, tutti ingredienti dal forte potere rigenerante sulla pelle.

Basterà prendere qualche goccia di siero e stenderlo sulla pelle detersa.

Per contrastare le fastidiose rughe a zampa di gallina, non può mancare l’applicazione della crema contorno occhi, come Super Multi-Corrective Eye Zone Treatment di Kiehl’s. Un brand che ha una vasta gamma di prodotti anti età , per tutte le tipologie di pelle.

Si tratta di una crema contorno occhi che dona un effetto lifting all’arcata palpebrale, levigando la palpebra mobile e rimpolpando gli angoli esterni degli occhi.

Nella sua formula, troviamo Olio di semi di mirtillo e Peptidi Pro Collagene, che nutrono e idratano la pelle, correggendo i segni del tempo.

Grazie alla sua texture in gel ultra-leggera, viene assorbito facilmente dalla pelle, per uno sguardo più giovane e radioso.

Non può di certo mancare la crema viso giorno anti-età, come Hyaluron Activ B3 di Avène.

La chiave per minimizzare i segni dell’età e prevenire la loro comparsa è l’idratazione e tra gli ingredienti più idratanti c’è l’acido ialuronico, alla base di questa crema viso.

Si tratta di un trattamento che punta a rigenerare la pelle, a contrastare le cause dell’invecchiamento e a prolungare la vita delle cellule.

Con un utilizzo regolare, otterremo una pelle dall’aspetto decisamente più giovane e più sodo.

Basterà applicare una noce di prodotto sul viso e sul collo, con movimenti circolari, seguendo le linee del viso. Grazie alla sua consistenza morbida e vellutata, si fonderà delicatamente alla pelle, per un viso a prova d’imperfezione.

Terminiamo la nostra skincare routine antiage con l’applicazione della protezione solare, per proteggerci durante il giorno.

Skincare routine anti-age serale

Anche per la sera, il primo step da fare è sicuramente la detersione, per eliminare il make-up e i residui di polvere e smog che si posano sulla nostra pelle ogni giorno.

Sulla pelle detersa, andiamo ad applicare Retinol fast release wrinkle-reducing night serum, il siero anti-rughe di Kiehl’s.

Nella sua formula troviamo la presenza dello 0,3% di Retinolo ad azione rapida, che penetra nella pelle per accelerare il rinnovo cellulare.

Dopo poche applicazioni, noteremo una riduzione dell’aspetto delle linee sottili e delle rughe e avremo una pelle dall’aspetto decisamente più levigato e luminoso.

Per la zona del contorno occhi, optiamo per Superberry Dream di Youth to the People.

Si tratta di una crema contorno occhi high-tech, pensata per levigare l’aspetto delle linee sottili e delle rughe intorno agli occhi.

Tra i suoi ingredienti troviamo Estratti di cellule staminali di Goji, che stimolano il rinnovamento cellulare, per uno sguardo più giovane e luminoso, Ceramidi di origine vegetale, per proteggere gli occhi dai danni ambientali e l’Acido Ialuronico vegetale, dal forte potere idratante.

Questa crema contorno occhi ha un forte potere idratante e lenitivo, adatto a contrastare i segni dell’invecchiamento, ma utile anche per lenire i rossori tipici della stagione più fredda.

Terminiamo la nostra skincare routine serale con Midnight Recovery Omega Rich Cloud Cream, uno dei best-seller di Kiehl’s.

Si tratta di una crema viso composta dal 98,6% di ingredienti di origine naturale, che aiutano a rimpolpare la pelle e a regalare un aspetto più giovane e fresco.

La sua texture è leggera “come una nuvola” e si fonde delicatamente alla pelle, lasciandola più morbida e idratata.