Casino online aams: un mercato in continua espansione

Quello dei siti di casino online è un mercato nato meno di dieci anni fa, nel 2011. Fu proprio in quell’anno che il Governo votò per una finanziaria che liberalizzava il mercato del gioco online a distanza, di fatto autorizzando operatori privati ad aprire casino virtuali legali in Italia. Da allora decine di operatori si sono affacciati sul mercato italiano. Si possono scoprire i nuovi casino online su casinoonline.srl , uno dei siti specializzati nel settore gambling online. Quello che emerge da una veloce analisi del mercato del gambling italiano è che questo tipo di siti continua ad aumentare in numero, con un incremento progressivo ed esponenziale. Il mercato infatti era composto di una manciata di operatori nel 2011, mentre oggi sono disponibili decine di casino online per i giocatori. Un mercato florido ed in continua espansione infatti attira nuovi operatori verso il mercato italiano, ed un numero sempre maggiore di siti di casino online sono disponibili per gli appassionati del gioco.

Sono diversi i motivi che spingono nuovi operatori a provare un’avventura sul mercato italiano. Prima di tutto un mercato florido, che registra numero sbalorditivi ed in continuo aumento. Il settore del gioco d’azzardo in Italia ha registrato più di 100 miliardi di euro nel 2017, una cifra record che ha attirato l’attenzione di molti operatori internazionali. Anche il primo trimestre del 2018 è stato molto positivo per il settore casino online, che ha visto un incremento del 33.5% rispetto all’anno precedente. Il mercato del gioco d’azzardo sembra essere in continua espansione, ed attira sempre più investitori, anche a livello internazionale.

Un altro motivo per la grande fortuna dei casino virtuali è la maggiore fiducia degli italiani verso il mondo di internet. Sempre più italiani fanno affidamento a servizi online in modo quotidiano e l’iniziale scetticismo verso la rete sembra essersi dissipato. In più l’Italia è uno dei paesi europei con la maggiore diffusione di smartphone e tablet, due strumenti chiave per il gioco online. I casino online italiani infatti sono disponibili anche da dispositivi mobili, aumentando ancora di più la libertà d’azione del giocatore. Non solo gli appassionati non devono più rispettare gli orari di apertura delle tradizionali sale da gioco, ma possono accedere al divertimento online in mobilità, in qualsiasi momento della giornata ed in qualsiasi luogo. Un grandissimo vantaggio per i giocatori, che spiega la grande fortuna fortuna di questo settore.

Altri motivi per la fortuna dei casinò online sono la presenza di bonus, la possibilità di giocare gratis, una grandissima verità di giochi disponibili ed in generale un’esperienza di gioco molto soddisfacente. Quello dei casinò online aams italiani è la nuova frontiera del gioco d’azzardo online, un mercato che si è affermato nonostante l’iniziale scetticismo e che continua ad espandersi offrendo ai propri giocatori nuovi servizi e nuovi giochi in modo regolare. Nei migliori siti di casino online è possibile giocare giochi tradizionali in versione virtuale, come slot machine, roulette, blackjack, videopoker, baccarat e altri. Ma ci sono anche tantissimi altri giochi disponibili, come casino live, giochi 3D, giochi con jackpot progressivo, arcade, giochi virtuali e molto altro ancora. Anche lotterie, gratta e vinci e SuperEnalotto sono disponibili su questi siti, rendendo la loro offerta di gioco davvero completa.

In questo contesto è bene ricordare che il gioco d’azzardo può diventare un disturbo patologico, e nonostante la grande fortuna dei casino online italiani, è necessario fare attenzione ad un fenomeno che riguarda migliaia di italiani. Il gioco è e deve rimanere solo un momento di svago, che permetta all’individuo di rilassarsi e divertirsi in modo del tutto sporadico. I casino online e aams, l’ente regolatore del gioco d’azzardo in Italia, mettono a disposizione dei giocatori a rischio risorse di diverso tipo per affrontare il problema del gioco. Tali risorse devono essere utilizzate il prima possibile se un giocatore sente di aver perso il controllo della sua attività di gioco.