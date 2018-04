Alcuni suggerimenti per scegliere la vasca idromassaggio

Scegliere la vasca idromassaggio non è semplicissimo, ecco perché è bene conoscere alcune cose in merito. Dopotutto sono molte le cose da valutare per quanto le riguarda. I modelli sono molti, si possono inoltre adattare alle esigenze di tutti. Iniziamo subito allora.

Il sito Ceramic Store mette a disposizione un vasto catalogo di vasche da bagno, queste si differenziano per molti fattori. Oltre al prezzo, variano a livello estetico per soddisfare i gusti personali. Ma entriamo un po’ più nello specifico.

Come scegliere la vasca idromassaggio?

La vasca idromassaggio (come un qualunque altro arredo da comprare) ha dei dettagli tecnici. Questi sono molto importanti e devono essere tenuti in considerazione, specie se si ha intenzione di sostituire la vecchia vasca con quella nuova. Gli allacci delle tubazioni infatti potrebbero non essere compatibili, risultato? Apportare delle modifiche che vanno a far lievitare il prezzo del lavoro per quanto riguarda l’installazione della vasca idromassaggio.

C’è inoltre da considerare che le misure possono non essere le stesse tra un modello e un altro. Quindi, si parla di spazio che può essere occupato in più. Uno spazio che magari è già nei limiti possibili. Se la vasca nuova e quella vecchia hanno le stesse misure questo problema non sussiste.

Che forma ha la vasca? Ad angolo oppure rettangolare? Se in precedenza era montata una ad angolo è importante compiere la solita scelta se non si vuole far modifiche. Naturalmente ci sono molti altri fattori da tenere a mente. Per esempio se una nuova stanza viene adibita a bagno è naturale che le misure e gli allacci della vasca siano da valutare attentamente, magari l’ambiente in precedenza era uno studio e quindi i lavori di modifica possono essere molti e anche costosi. Dunque, in questi casi è bene fare attenzione.

Quando si parla di installare una vasca idromassaggio devono essere contattati esperti i quali possono effettuare il lavoro senza problemi, anche perché non sono cose che tutti possono fare. Qui si parla di lavori professionali che solo elettricisti e idraulici qualificati sono in grado di fare. Perché chiamare quest’ultimi? Ovviamente la risposta è semplice, per far installare una vasca idromassaggio è necessario realizzare un impianto ottimo per gli allacci idraulici, ma anche quello che interessa l’impianto elettrico.

Un ottimo consiglio consiste nell’installare la vasca idromassaggio con tanto di parete divisoria! Questo optional è veramente utile, in quanto non permette all’acqua di uscire evitando così di creare disagi. Per esempio il classico bagnato in terra, il quale è anche pericoloso perché si può rischiare di scivolare e cadere. Ovviamente va considerata anche l’estetica, molto importante e assolutamente deve accontentare le nostre esigenze. Qui va un po’ a gusto personale, ricordiamo che i prezzi possono variare molto e i fattori che ne determinano il valore sono molti. Per esempio il materiale utilizzato per la vasca idromassaggio, le dimensioni del modello e non solo.

Il consiglio è quello di valutare attentamente ogni cosa, quindi dati tecnici e parametri vari. Dopodiché è possibile passare all’acquisto, ma solo dopo aver anche scoperto il valore del lavoro. Per questo è possibile richiedere un preventivo per sapere quali spese possono esservi.