Una giornata a Milano

Se passi solamente un giorno a Milano, ti consiglio di seguire questo itinerario per non perderti nulla: visitare i monumenti storici e le vie dello shopping sono i must di Milano.

La prima tappa è la Basilica di San Lorenzo, una delle più antiche chiese di Milano. Quindi, raggiungere a piedi la Basilica di Sant’Ambrogio, una chiesa notevole consacrata nel 379 con un aspetto insolito. Sbircia dentro per vedere il suo enorme atrio, le tombe e gli oggetti archeologici che sono ospitati qui. Prosegui fino alla chiesa domenicana del XV secolo, elencata nella lista del patrimonio mondiale dell’UNESCO, la Chiesa di Santa Maria delle Grazie. Questa chiesa è un must perché mostra il famoso murale chiamato L’Ultima Cena di Leonardo da Vinci. Il muro con il dipinto rimase in piedi anche dopo che la chiesa fu gravemente danneggiata durante la seconda guerra mondiale. Puoi vederlo nel museo adiacente alla chiesa, non dimenticarti di prenotare il biglietto in anticipo.

Dopodiché, spostati nel centro di Milano ed esplora il Castello Sforzesco, un edificio rinascimentale del XV secolo circondato da enormi mura. Originariamente costruito come residenza del duca di Milano, ora ospita molti musei interessanti. Dopo aver lasciato il castello, cammina fino al Duomo di Milano passando per il famoso Teatro alla Scala. La cattedrale è un vero gioiello e vale la pena visitarla nonostante le lunghe code. Una volta dentro, le numerose statue di marmo ti toglieranno il fiato.

La tua ultima fermata è il Palazzo Reale. Risalente al Medioevo, oggi ospita un museo con molte interessanti mostre di arte moderna. Per concludere la giornata, passeggia su una delle cinque strade che compongono il prestigioso quartiere Quadrilatero della Moda – Via della Spiga. Fai una passeggiata qui, anche se non stai comprando nulla, questa stretta strada pedonale è fiancheggiata da belle case storiche.

Se rimani a dormire potresti concludere la tua giornata andando in uno dei migliori locali di Milano ossia il Bobino o il B38, in queste due discoteche potrai fare l’aperitivo, cenare e dopo ballare ascoltando musica suonata dai migliori dj di Milano.