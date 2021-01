Candele profumate: un accessorio per rendere più accogliente la propria casa

Il mercato offre una grande varietà di prodotti ed accessori per la casa. Alcuni accessori, però, riescono ad essere indispensabili per rendere la nostra casa più accogliente. È il caso delle candele profumate, in grado di creare un’atmosfera magica grazie al suo bagliore e dalla fragranza che coinvolge sia la vista e l’olfatto, che fra tutti i nostri cinque sensi è quello più legato alle emozioni e alla sfera dei ricordi. Il calore della fiamma regala, inoltre, un incredibile senso di accoglienza, intimità e serenità. Insomma, una candela è un oggetto relativamente piccolo ma di grande effetto perché riunisce in sé tutti gli elementi per dar vita ad un’atmosfera coinvolgente e magica.

Alcune candele profumate sono arricchite da sostanze aromatiche che se annusate possono donare benessere mentale. Alcune hanno proprietà curative come la lavanda che aiuta il rilassamento muscolare o come l’eucalipto che migliora la respirazione. Dopo una giornata di stress, arrivare a casa e accendersi una candela profumata, metterà subito il nostro corpo in una situazione di calma e pace.

Le candele Bath and Body Works

Tra le candele più amate del momento ci sono le Bath & Body Works. Si tratta di candele di un noto marchio americano che ne realizza di diversi gusti. Per esempio la candela Bath & Body Works Strawberry Pound Cake è una candela dal profumo fruttato che crea una fragranza meravigliosa ed accogliente. Così come la candela Vanilla Pumpkin Marshmallow. Le candele Bath & Body Works evocano in ogni casa un’atmosfera unica e confortevole, spesso golosa, come la candela al profumo di Blueberry Maple Pancakes. Il design è moderno e giocoso.

I benefici delle candele profumate

Come detto in precedenza le candele profumate non sono solo utili per dare un tocco di originalità alla nostra casa. Queste possono avere un grande impatto sulla nostra salute. Accendere alcune candele posizionandole a dovere in casa può davvero creare un ambiente intimo, caloroso e accogliente. Inoltre, il semplice atto di accendere candele, il tremolio delicato che crea, aiuta ad alleviare e lenire la mente. Le candele profumate sono un modo semplice ed elegante per aggiungere un tocco originale a qualsiasi stanza della tua casa. Usa colori tenui per donare un’atmosfera cozy a qualsiasi spazio; oppure scegli colori vivaci, audaci e a contrasto per donare personalità all’ambiente.

Esistono candele naturali e in paraffina. Prediligete le prime se volete avere maggiori benefici nell’ambiente e più a lungo: le candele di cera d’api bruciano 5 volte di più, sono atossiche, anallergiche, prive di fuliggine. Inoltre, quando bruciano, emettono nell’aria ioni negativi, creando un ambiente più pulito e luminoso. E il loro aroma è più rilassante per il sistema nervoso, che da solo è in grado di riconoscere gli odori artificiali da quelli che non lo sono. In ogni caso, è bene ricordarsi di tagliare lo stoppino bruciato ogni volta che si riaccende la candela per evitare fumi.