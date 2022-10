Arrow Global Group (Europa Investimenti) – Donato Piscuoglio entra a far parte del team come Head of Real Estate Italy

Milano, 17 ottobre 2022 – Arrow Global Group, fund manager alternativo integrato europeo specializzato nel credito e nel real estate, tramite la controllata Europa Investimenti S.p.A., player qualificato e istituzionale esperto nella gestione di situazioni distressed e advisor del fondo ACO1, annuncia l’ingresso in azienda di Donato Piscuoglio, in qualità di Head of Real Estate Italy.

Dopo l’acquisizione di Sansedoni Siena Spa, primario operatore del settore real estate, da parte di Europa Investimenti, prosegue il percorso di posizionamento di Arrow sul mercato immobiliare italiano con questo nuovo ingresso in azienda.

Donato Piscuoglio, laureato in Economia all’Università Federico II di Napoli e con un Master in Financing Tools for Real Estate Transactions presso l’Università Bocconi, inizia la sua carriera professionale presso i grandi nomi del Real Estate italiano, quali Pirelli Real Estate e Gabetti. Nel 2009 entra in Generali Real Estate dove, negli anni, acquisisce ruoli di maggiore responsabilità sino a divenire Head of Transactions – Southern Europe. Prima del suo ingresso in Arrow, Donato è stato Head of Real Estate Transaction Management in CDP Immobiliare, la divisione immobiliare di Cassa Depositi e Prestiti.

Oltre a sviluppare e potenziare le competenze in tema di real estate già presenti nel Gruppo Arrow, Donato Piscuoglio contribuirà alla definizione della strategia degli investimenti immobiliari di Arrow in Italia, per massimizzare le opportunità di business, posizionando l’azienda in modo autorevole e competitivo rispetto alle più importanti realtà del settore.

“L’ingresso di Donato in azienda – commenta Stefano Bennati, CEO di Europa Investimenti S.p.A. e Chiarman di Arrow Global Italia – rappresenta un tassello fondamentale della nostra crescita nel settore Real Estate. Sempre più il nostro core business legato all’acquisto di crediti single name e al restructuring si interseca con il settore immobiliare, pertanto lo sviluppo in questo mercato è per noi un percorso, non solo necessario, ma una straordinaria opportunità di ampliamento che intendiamo cogliere appieno”.