“Age of the Gods”, un successo firmato Playtech che sta letteralmente spopolando

I capricciosi Dei dell’Olimpo pieni di vizi terreni, ma con poteri sovraumani, una cultura antichissima su cui si fonda anche la nostra stessa cultura, il fascino delle usanze della grecità così lontane ma allo stesso tempo così conosciute e vicine, paesaggi spettacolari, amori, tradimenti, guerre e ambizione: sono tanti gli elementi che fanno innamorare dell’Antica Grecia, ma in ogni caso difficilmente si tratta di un argomento che lascia indifferenti.

È proprio per questo, probabilmente, che Playtech, il più grande fornitore di software di giochi online al mondo, ha scelto proprio questo tema per una serie di slot machines che sta attualmente riscuotendo più successo. Dopotutto un’azienda così importante, lungimirante e capace da sempre di offrire soluzioni all’avanguardia capaci di portare un valore aggiunto agli operatori del gioco d’azzardo di certo non fa scelte casuali, ma offre solo ciò che il mercato e gli utenti richiedono e amano.

Come vincere alle slot machine?

Chi sa già giocare alle slot non avrà alcuna difficoltà ad utilizzare Age of the Gods perché di base le regole del gioco sono sempre le medesime, salvo piccoli cambiamenti che però sono ben spiegati e che s’intuiscono facilmente. A cambiare l’esperienza di gioco saranno le ambientazioni preziose, le musiche, i colori e il fascino della cultura greca. Il successo del prodotto è tale che online si possono trovare anche diverse imitazioni che anche se nulla hanno a che vedere con la versione originale Playtech, vanno individuate quantomeno per non ritrovarsi su portali non sicuri.

Coloro che amano giocare online dovrebbero sempre prestare attenzione a chi si affidano, considerando che si forniscono i propri dati personali e quelli della propria carta di credito. È importante altresì giocare esclusivamente su casinò con licenza ADM-AAMS che possano garantire un gioco regolare, pagamenti puntuali e la sicurezza dei dati. Se vi state chiedendo come vincere alle slot è bene sappiate che non esistono veri “trucchi per vincere alle slot machine”, ma accorgimenti su come e quando giocare.

Age of the Gods: un viaggio tra sogno e realtà

Il successo di Age of the Gods è stato pressoché immediato dal momento che la slot machine è approdata nei casinò online e questo, benché soddisfacente, non ha certo stupito. La cultura occidentale di stampo romano da sempre è “vicina” alla cultura greca e se ne sente degna erede da secoli. Anche nell’era moderna sono ancora tantissimi ad essere affascinati da questo mondo e la Grecia, con le sue antiche testimonianze e una cultura così diversa, è ancora oggi una delle destinazioni più ambite di tutte.

Nel gioco appaiono ovviamente tutti i tratti salienti di tale cultura e mostrati nella loro forma migliore, per questo farsi catturare non è difficile e giocare in queste ambientazioni è veramente un’esperienza gradevole e appassionante. Qualcuno forse si chiederà quanto di quello che vede durate il gioco rispecchia una realtà storica. La verità è che quello che si vede è in parte frutto di un mito che si è creato naturalmente nel tempo, in parte quello che tale cultura ha voluto essa stessa tramandare.