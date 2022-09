Ad Amsterdam il nuovo European MidCap Event organizzato da Intermonte

· L’evento si svolgerà lunedì 19 settembre in formato virtuale e sarà rivolto a oltre 40 investitori delle principali case d’investimento del Centro Europa, provenienti in particolare da Olanda, Lussemburgo, Belgio e Francia

Milano, 15 settembre 2022 – A distanza di un anno torna ad Amsterdam l’European MidCap Event, il ciclo di incontri dedicato alle piccole e medie aziende italiane, organizzato da Intermonte – Investment bank indipendente specializzata in intermediazione istituzionale, ricerca, capital markets, M&A e advisory sul mercato italiano – in collaborazione con CF&B Communication – agenzia specializzata nelle relazioni tra società quotate e investitori istituzionali.

L’evento si svolgerà lunedì 19 settembre in formato virtuale e sarà rivolto a oltre 40 investitori delle principali case d’investimento del Centro Europa, provenienti in particolare da Olanda, Lussemburgo, Belgio e Francia. Sei le piccole e medie aziende italiane quotateche Intermonte, in qualità di unico partner per l’Italia, accompagnerà ai 36 meeting in calendario: Aquafil, Banca Ifis, De Longhi, LU-VE, Salcef e Seri Industrial.

Guglielmo Manetti, Amministratore Delegato di Intermonte, commenta: “Affiancare le PMI italiane nel loro percorso di crescita e traghettarle oltre la fase di volatilità che stanno attraversando i mercati: questa la missione di Intermonte che, con la sua expertise quasi trentennale nel segmento mid-cap, vuole offrire alle eccellenze italiane occasioni di confronto costante con gli investitori istituzionali internazionali, agevolando l’incontro tra domanda e offerta di capitali sul mercato europeo”.

“Intermonte torna con un nuovo viaggio virtuale attraverso le principali piazze finanziarie del Centro Europa, per accompagnare una rosa di PMI italiane che si distinguono nei più svariati settori (dai trasporti all’elettronica, dall’energia ai servizi finanziari) e supportarle nell’incontro con potenziali investitori”– conclude Micaela Ferruta, Responsabile Corporate Broking e Specialist.