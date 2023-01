A Castelfiorentino (Pisa) BE.GO. Music Academy il 7 e 8 gennaio con Ermal Meta e Noemi

Pubblicità

Sabato 7 gennaio e domenica 8 gennaio 2023, presso il Teatro del Popolo di Castelfiorentino (FI), al via la prima edizione di BE.GO. Music Academy

Percorsi di formazione rivolti ad una nuova generazione di autori di canzoni, artisti ed addetti ai lavori nel settore musicale, che prevede incontri, confronti ed ascolti, tra professionisti di alto profilo del settore discografico/musicale ed un numero selezionato di partecipanti.

In serata, dopo le 21.00 “Due chiacchiere con…” ERMAL META (sabato 7 gennaio) e NOEMI (domenica 8 gennaio)

I due ospiti racconteranno la propria esperienza attraverso una chiacchierata con i presenti per riportare la narrazione del percorso artistico personale che ha portato a raggiungere i loro risultati artistici.

Nell’arco delle due giornate, che partiranno alle ore 10.00, sono previste dieci masterclass, cinque per ciascun giorno (il 7 gennaio : “Scrivere Canzoni”; Edizioni Musicali e Sync Licensing”; “Discografia e Management”; “Promozione e Comunicazione radio e stampa”; “Soundreef”. L’ 8 gennaio : “Scrivere Canzoni”; “Produzione Musicale”; “Immagine, contenuti video e social”, “Digital e Spotify” e “Il miglior approccio al Live”), che si alterneranno con le audizioni di cinque artisti (25 al giorno, per un totale di 50 iscritti). Al termine delle audizioni, intorno alle 19.00, verranno annunciati, per entrambe le giornate, i 5 artisti che si esibiranno durante le due serate. La BE.GO. Music Academy assegnerà due borse di studio del valore di 1.500 € ai due partecipanti reputati più interessanti dai docenti, destinati all’acquisto di corsi di canto/musica o formazione musicale in genere, e/o acquisto di strumenti musicali o strumentazione per produrre musica.

Dopo le 21.15, oltre alle esibizioni degli artisti selezionati, spazio a “Due chiacchiere con…” ERMAL META (sabato 7 gennaio) e NOEMI (domenica 8 gennaio): entrambi gli artisti racconteranno la propria esperienza attraverso una chiacchierata con i presenti, che potranno interagire facendo domande, per riportare la narrazione del percorso artistico personale che ha portato a raggiungere i loro risultati artistici. La prima serata verrà aperta dal cantautore castellano Diego Esposito, quella successiva dal cantautore Daniele Barsanti.

BE.GO. Music Academy nasce da un’idea del Maestro Diego Calvetti, produttore ed autore, noto nel settore musicale italiano, nato e cresciuto a Castelfiorentino e si pone come obiettivo la creazione nei partecipanti di un bagaglio di esperienze che li aiuti ad essere aggiornati su cosa realmente succede nel proprio momento storico, a capire il “dietro le quinte” dei progetti artistici, attraverso lo scambio di idee ed il confronto con professionisti: “Nell’era della condivisione, la fruizione della musica ha cambiato completamente direzione rispetto a solo pochi anni fa – racconta Diego Calvetti -. L’avvento delle nuove tecnologie e l’accentramento di tutte le attività nei propri smartphone, ha portato lo sviluppo della musica e dell’arte ad un cambiamento radicale. Questo, però, non prescinde dal talento personale, dallo studio e dall’applicazione professionale del proprio lavoro per poter dare il meglio di se stessi attraverso l’autocritica ed il confronto con chi questo mestiere lo conosce approfonditamente da anni e lo vive quotidianamente con tutti i risvolti sia artistici che economici”.

Angelo Baiguini, speaker di RTL 102,5 farà da moderatore del confronto: “L’intento – prosegue Calvetti – è quello di avvicinare artisti di chiara fama nazionale a coloro che sognano una carriera nel settore musicale e poter dare la possibilità ai giovani di potersi confrontare con l’esperienza di chi ha avuto la possibilità e la capacità di trasformare la propria arte ed il proprio talento in un lavoro vero e proprio. Le due serate di “ due chiacchiere con…” saranno la splendida conclusione di due giorni intensi di musica e confronto artistico fra la nuova generazione e gli addetti ai lavori”.

BE.GO. è l’acronimo di Benozzo Gozzoli: “Abbiamo deciso di utilizzare, per il nome dell’Accademia, le iniziali del pittore toscano Benozzo Gozzoli, vissuto nel 1400, poiché Castelfiorentino è sede di uno dei musei più importanti dedicati al noto pittore che appunto affrescò due cappelle viarie situate nel Comune di Castelfiorentino – conclude Diego Calvetti -. L’idea di intitolare l’accademia al pittore è per sottolineare quanto l’arte nel tempo si trasformi attraverso le persone che vivono lo stesso spazio geografico in un tempo anche molto lontano, ma prendono ispirazione dalle stesse radici, dagli stessi profumi e da una terra ricca di storia e di cultura”.

Grazie ai rapporti di fiducia e stima consolidati negli anni dall’ideatore dell’Accademia, il parterre di professionisti coinvolti nel progetto è ampio e di altissimo profilo professionale; questi sono i nomi di coloro che faranno da docenti per i due giorni di accademia e che valuteranno gli artisti proposti:

Diego Calvetti – Produttore artistico, autore, direttore d’orchestra, arrangiatore

– Produttore artistico, autore, direttore d’orchestra, arrangiatore e ideatore della BE.GO. Music Academy

Lapo Consortini – Chitarrista, autore e live tour director

– Chitarrista, autore e live tour director Niccolò Presta – Manager e produttore televisivo

– Manager e produttore televisivo Riccardo Loda – A/R director WARNER CHAPPELL edizioni musicali

– A/R director WARNER CHAPPELL edizioni musicali Leonardo Germinario – Direttore Synch & Licensing WARNER CHAPPELL edizioni

– Direttore Synch & Licensing WARNER CHAPPELL edizioni Angelo Baiguini – Speaker e direttore di RTL 102,5

– Speaker e direttore di RTL 102,5 Antonio Laino – Membership development manager of Soundreef

– Membership development manager of Soundreef Giuseppe Anastasi – Autore musicale (vincitore di 2 Sanremo)

– Autore musicale (vincitore di 2 Sanremo) Mattia “Cino” Cerri – Produttore artistico ed autore

– Produttore artistico ed autore Valerio Carboni – Produttore artistico ed autore

– Produttore artistico ed autore Daniele Coro – Produttore artistico ed autore

– Produttore artistico ed autore Jacopo La Vecchia – Discografico Honiro Label

Discografico Honiro Label Emanuele Pisano – Regista

– Regista Cesare Chiodo – Autore, bassista e live performer

– Autore, bassista e live performer Samantha Nocera – Promoter radiofonica e TV

– Promoter radiofonica e TV Veronica Rauccio – Autrice e social media manager

– Autrice e social media manager Gabriele Lo Piccolo – Ufficio stampa musicale

Importante contributo per la realizzazione dell’evento è il supporto come main sponsor di SEBACH spa, azienda leader in Italia nel noleggio di bagni mobili, molto attiva nel settore dello spettacolo e dell’intrattenimento dal vivo. Ha contribuito anche l’Ente Cambiano spca, Elisir di Collina, Bulli e Pupe parrucchieri, Irish Pub McCool e Arkadia Design. Radio Rosa (Toscana) è radio partner dell’evento. Parte del ricavato della vendita dei biglietti sarà devoluto alla “Distribuzione Alimentare” di Castelfiorentino.